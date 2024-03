De Scheepswerf maakt debuut op de scholenpagina

In deze krant is de allereerste scholenpagina van basisschool De Scheepswerf te vinden. Het team van leerkrachten en leerlingen heeft enthousiast samengewerkt om een boeiende en levendige pagina te creëren. De bijgevoegde foto biedt een inkijkje in de vrolijke dynamiek van het Scheepswerf-nieuws. Jayson, Wouter, Frenk, en Ryan uit groep 1/2A poseren lachend tijdens een van hun gymlessen. ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’ vindt meerdere keren per week plaats op de basisschool. Deze benadering zorgt ervoor dat de kinderen op een speelse manier kennismaken met een breed scala aan motorische vaardigheden. Lees de scholenpagina van De Scheepswerf op pagina 13.

Jayson, Wouter, Frenk en Ryan van basisschool De Scheepswerf.

Kleuters in de supermarkt

In de kleuterklas staat het thema supermarkt centraal. We organiseren het sorteren van boodschappen, het maken van boodschappenlijstjes en prijskaartjes. De boodschappen worden vervolgens meegenomen naar de huishoek, waar de kleuters gerechten bereide.

Groep 4B beleeft ochtend vol nostalgie in Schooltje van Dik Trom

Groep 4B is vrijdag 8 maart naar het Schooltje van Dik Trom geweest in Oosthuizen. Ze gingen aan het werk in het schooltje zoals kinderen dat 140 jaar geleden ook deden. Zo moesten ze schrijven met een kroontjespen met inkt en hadden ze kleren aan die de kinderen vroeger aan hadden naar school. Ook hebben ze een papieren klompje versierd, waarbij ze een patroon moesten maken.

“Het lijkt net alsof je in een sprookje zit” en “het lijkt alsof ik een tijdmachine heb gebruikt”, riepen kinderen gelijk bij binnenkomst.

Het was een hele leuke en leerzame ochtend. De kinderen waren super enthousiast. Het is absoluut een aanrader om een keer naar toe te gaan!

Tongbreker

Bram de lieve broer van breiende brouwende brulse Brechtje, bracht in zijn bronsbruin broekje een bril en een brandbrief en een gebroken brokje bros bruin brood over de brede brug naar Breukelen.

Anouk en Sandy - Groep 5A

Scheepswerf groepen 8 leren levensreddende vaardigheden

Elke vrijdagmiddag hebben de groepen 8 van de Scheepswerf EHBO. De lessen worden verzorgd door Mark Lansen en Suzan Veerman. Zij geven uitleg en doen voor wat je moet doen bij bijvoorbeeld flauwte en bewusteloosheid. Daarna is het aan ons de beurt om het na te doen met klasgenoten. We leren dingen zoals: de Rautekgreep en stabiele zijligging. Tijdens de lessen mogen we niet over het slachtoffer heen stappen, anders moet je uitdelen.

Nadat we met zijn allen hebben geoefend, mogen twee leerlingen het voordoen met hulp van de rest van de klas. Ook hebben we theorielessen, dat doen we in het boek. Eerst lezen de leerlingen de teksten in het tekstboek, daarna maken we de opdrachten in het werkboek. Daar leren we wat we bij welke ongelukken moeten doen. Aan het einde van de lessen nemen we nog even door wat we allemaal geleerd hebben die les. Iedereen vindt de EHBO-lessen heel erg leuk, vooral de praktijklessen.

Leerzaam bezoek aan de bibliotheek voor Groep 3

De groepen 3 brachten op vrijdag 8 maart een bezoek aan de bibliotheek, waar Juf Carien ons gedetailleerd uitlegde waar we alle leesboekjes op AVI-niveau en informatieve boeken konden vinden. Dit uitstapje was niet alleen heel leuk, maar ook enorm leerzaam. Juf Carien kijkt ernaar uit om de kinderen nog vaak in de bibliotheek te verwelkomen.