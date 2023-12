Decemberlezing van Jannig Kwakman

De schilderende schoonzoons van Leendert Spaander

Wie Jannig Kwakman kent weet dat zij als geen ander kan vertellen over de roemrijke schilderijencollectie van hotel Spaander. De beeldend kunstenaar, die ruim 20 jaar conservator van de Collectie Spaander is geweest, heeft zich voor haar nieuwste Kunst en Koffie lezing verdiept in drie schilderende schoonzoons van Leendert Spaander. Over het leven en de werken van deze schilders heeft Jannig een boeiend verhaal samengesteld welke ze op dinsdag 19 december deelt in de bibliotheek in Volendam.

Jannig Kwakman dook in de werken van drie schilderende schoonzoons van Spaander. Foto: Babiche Tervoort

Leendert en Aaltje, oprichters van het iconische hotel Spaander, hadden zeven dochters die allen warme contacten onderhielden met de kunstenaars die het hotel bezochten en er schilderden. Uit deze contacten bloeiden een aantal liefdesrelaties op waarvan drie leidden tot een huwelijk. In 1912 trad dochter Pauline in het huwelijk met de Duitse schilder Georg Hering, gevolgd door Trinette in 1914 met de Fransman Augustin Hanicotte. De jongste dochter Conny verbond zich in 1919 met de Nederlandse schilder Willem Wouters. Deze drie schilders staan centraal in de Kunst en Koffie lezing van Jannig Kwakman.

Op dinsdag 19 december vindt de lezing plaats in de Bibliotheek Volendam, van 10.00 tot 11.30 uur. Deelname aan de lezing is gratis, maar we vragen je vriendelijk om je vooraf aan te melden via www.bibliotheekwaterland.nl/agenda.