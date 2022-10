De SMD, voor een inclusieve samenleving

Iedereen moet kunnen meedoen. Heel de regio is erbij geholpen dat inwoners actief en volwaardig kunnen participeren in hun eigen omgeving. Daarom stimuleert, ondersteunt en helpt de SMD jongeren, volwassenen, senioren en gezinnen die even vastlopen of op zoek zijn naar contact, een goede dagbesteding of professioneel advies.

De SMD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening) maakt werk van een inclusieve samenleving in Zaanstreek-Waterland, West-Friesland en Amsterdam. De SMD verbindt mensen met elkaar. De professionals werken vanuit hun vakgebied nauw samen met partners als buurtinitiatieven, vrijwilligers, scholen en zorginstellingen.

De SMD mag zich de komende twee jaar blijven inzetten in het Wijksteunpunt in Edam-Volendam, gevestigd in de Bibliotheek in Edam. De gemeente Edam-Volendam heeft door middel van een aanbesteding de opdracht voor het vormgeven van het wijksteunpunt, de mantelzorgondersteuning en de burenhulp uitgezet. De SMD is uit deze aanbesteding als winnende organisatie gekomen, waar zij natuurlijk erg trots op zijn. Zij kijken er dan ook naar uit om de komende jaren, samen met de inzet van vele vrijwilligers, de samenkracht van de inwoners te stimuleren.

Wethouder Vincent Tuijp was aanwezig om de hernieuwde start voor de komende periode een officieel tintje te geven. Dit deed hij door een lint door te knippen, waarna het heugelijke feit werd gevierd met een hapje en een drankje.