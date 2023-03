Algemeen

De Speelderij is bijna klaar voor de seizoensopening Bij Speeltuin de Speelderij is de laatste maanden hard gewerkt. Het oude speelkasteel wordt eind maart vervangen door een nieuw groot speeltoestel, maar de onderhoudsploeg houdt zich ook al bezig met andere verbeteringen. Zo is er een drinkkraantje geplaatst, heeft de oude glijbaan van het speelkasteel een nieuwe plaats gekregen en ook de oude bekende draaistangen zijn weer terug. Op 1 april opent de Speelderij de poorten voor het nieuwe speelseizoen. Alle abonnementhouders van 2022 kregen in januari informatie over het abonnement 2023. Met deze brief kan de betaling voor het abonnement 2023 in orde gemaakt worden. Verzoek van de vrijwilligers van de Speelderij is om vooraf te betalen, dit bespaart onze vrijwilligers bij de speeltuin zelf namelijk veel werk |Doorsturen

