De tips voor het kopen van een nieuwe stofzuiger

Ben je van plan om een nieuwe stofzuiger te kopen voor bij jou in huis dan is het natuurlijk om even goed onderzoek te doen naar je aankoop. Wij van Reoverview.nl laten je in dit artikel de beste tips en tricks zien voor het kopen van een nieuwe stofzuiger. Zolang je deze tips bij de hand houdt is de kans eigenlijk gelijk aan nul dat je ooit nog met de verkeerde stofzuiger thuis zal komen.

Denk goed aan de soort vloer bij jou in huis – De meest voor de hand liggende tip is goed te denken aan de soort vloer die je van plan bent om schoon te maken bij jou in huis. Bestaat jouw vloer met name uit tapijt of heb je juist een harde vloer? Of heb je wellicht een combinatie van beiden?

In het algemeen is voor huizen met veel tapijt, vooral in grote ruimten, een rechtopstaande stofzuiger een goede keuze. Als je persoonlijke voorkeur echter uitgaat naar stofzuigers in de vorm van een steelstofzuiger dan zijn er ook genoeg opties om voor te kiezen. Je moet er wel echt zeker van zijn dat de stofzuiger is voorzien van een gemotoriseerde borstelrol als je jouw kleed goed schoon wilt maken.

Hoeveel verdiepingen heb je – Een vraag die veel mensen zich vergeten te stellen is hoeveel verdiepingen ze eigenlijk hebben. Dit is natuurlijk van belang voor het antwoord op de vraag hoeveel trappen je op moet lopen met de stofzuiger in je hand. Er zijn veel lichtgewicht snoerloze stofzuigers met een grote zuigkracht te vinden die je makkelijk mee naar boven kunt nemen.

Er zijn ook lichtgewicht stofzuigers in zowel rechte als staande uitvoeringen die het gemakkelijk maken om ze tussen verdiepingen te vervoeren. Als je veel moet traplopen dan is het niet handig om te kiezen voor een reguliere stofzuiger, deze zijn namelijk veel te groot.

Denk aan je oren – Gezien de technologie van stofzuigers is er een bepaalde hoeveelheid geluid te verwachten tijdens het gebruik. Meestal is het zo dat hoe groter en zwaarder de machine is, hoe luider hij zal zijn tijdens het stofzuigen. Voor de mensen die niet echt zitten te wachten op een hoop herrie tijdens het stofzuigen zijn er stofzuigers die ontworpen zijn met geïsoleerde motorbehuizingen en met nieuwere geluidsarme motoren voor een stillere werking. Sommige stofzuigers werken met een geluidsniveau van slechts 47 dB bij maximaal vermogen.

Fabrikanten van stofzuigers zoals NaceCare, Miele en Sebo hebben onlangs een aantal van hun machines opnieuw ontworpen voor een stillere werking. Dit maakt het mogelijk om echt in alle rust het huis schoon te maken.

Sta stil bij het onderhoud – Dit is ook een belangrijke factor om bij stil te staan bij het verrichten van je aankoop. Stofzuigers zonder zak hebben geen zakken die moeten worden vervangen, maar de stofbakken moeten nog steeds regelmatig worden geleegd en gewassen. Dit betekent dat deze ook wel wat onderhoud met zich meebrengen.

Elke stofzuiger met een HEPA-filter moet na een tijdje vervangen worden als dit nodig is, dit brengt weer kosten met zich mee. Sta dus echt goed stil bij het onderhoud van de stofzuiger.

Door de bovenstaande tips heb je als het goed is alle informatie die je nodig hebt om zelf een aankoop te kunnen maken. Met het juiste voorbereidende werk en het beste onderzoek voorkom je dat je een miskoop maakt. Nog veel meer te weten komen over het kopen van de beste gadgets en apparaten? Blijf dan zeker even hangen op deze site, er zijn namelijk nog veel meer artikelen te vinden die je even door kunt nemen!