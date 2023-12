Edam-Volendam zet in op ‘waardevolle bezoekers’ voor toeristische groei

De TOP zet grote stappen voorwaarts

Het Toeristisch en Ondernemers Platform, kortweg TOP, heeft dit jaar grote stappen gezet in Edam, Volendam en de Zeevang. Voorzitter Dineke Groot kijkt met wethouder Angelique Bootsman en Toeristisch Coördinator Maaike Steltenpool tevreden terug op 2023. Maar zo stellen ze, we willen met alle ondernemers in de gemeente nog meer de handen ineenslaan.

Voorzitter Dineke Groot, wethouder Angelique Bootsman en toeristisch coördinator Maaike Steltenpool. Foto en tekst: Babiche Tervoort

Toerisme is een belangrijke economische pijler in de gemeente Edam-Volendam. ,,In mijn ogen heeft het toerisme een impuls nodig. Het is er wel, maar er liggen nog zoveel kansen,” vertelt Angelique Bootsman, die als wethouder verantwoordelijk is voor Economie, Toerisme en Horeca. ,,We hebben een duidelijke toeristisch visie waarin we inzetten op de waardevolle bezoeker, maar wel in balans met de leefbaarheid.” Met de ‘waardevolle bezoeker’ wordt de bezoeker bedoeld die oog heeft voor de cultuurhistorie, het verhaal, en die bij voorkeur meerdere dagen hier verblijft en terugkeert. Maaike: ,,Een welkom gevoel is altijd, afhankelijk van waar je interesse ligt, een combinatie van cultuur en natuur, goed eten en drinken, een gevarieerd winkelaanbod en waar je goed je weg weet te vinden en gastvrij wordt ontvangen.” Angelique geeft aan dat er sinds 2015 een beleid ligt voor toerisme, met een ideeënprogramma, maar dat dit niet goed van de grond kwam. Daarom heeft de TOP in 2019 ondernemers verenigd, met ondernemersverenigingen inclusief de horeca en detaillisten en partijen die zijn aangesloten bij het VVV.

Werk maken van toerisme



De TOP ‘maakt werk van toerisme’. Maaike: ,,Edam en Volendam zijn graag bezochte plekken door hun ligging, reuring, het verhaal en de authenticiteit. Dit willen we behouden, beheersen, verdiepen, verbinden en vooral vertellen. Hiertoe werkt de gemeente, en ik daarin als Toeristisch Coördinator, samen met de aangesloten partijen bij de TOP.” De TOP staat dus voor een stuk belangenbehartiging voor zaken die de gemeente aangaan en houdt zich bezig met product- en aanbodontwikkeling in het algemene belang. Ondernemers en organisaties kunnen wensen en ideeën die goed zijn voor het collectief bij de TOP inbrengen. Dineke legt uit: ,,We signaleren zaken en brengen ondernemers samen met de juiste afdelingen bij de gemeente om dit realiseren. De gemeente op haar beurt koppelt via de TOP haar visie, beleid en ontwikkelingen terug. De lijnen zijn kort. Zo zijn we bijvoorbeeld als TOP in gesprek getreden met de afdeling Verkeer over de verwijs- en verkeersborden in Volendam. Er is toen heel goed geluisterd naar onze ideeën die grotendeels zijn gerealiseerd. Op dit moment zijn we met ze in gesprek over de informatieborden in Edam. Zo creëren we dus met elkaar een vliegwieleffect.”

Toeristisch coördinator als schakel

,,Ik ben blij dat we dit jaar Maaike als Toeristisch Coördinator hebben kunnen toevoegen”, zegt Angelique enthousiast. ,,Voor kunst en cultuur hadden we al een aantal jaar een coördinator en we zien dat deze rol ook voor toerisme zijn vruchten afwerpt. Maaike zorgt voor de verbinding tussen de gemeente en de TOP en pakt de activiteiten uit het overkoepelende Voorzitter Dineke Groot, wethouder Angelique Bootsman en toeristisch coördinator Maaike Steltenpool. Foto en tekst: Babiche Tervoort activiteitenprogramma op. Ze is mijn aanspreekpunt voor initiatieven die het toeristisch werkveld in gang zet. Ze denkt mee, geeft sturing en stemt ideeën en initiatieven met mij af.” Dineke vult aan: ,,De toevoeging van een coördinator heeft de TOP nieuwe energie gegeven.” Maaike is vooral opgevallen dat de gemeente en de ondernemer hetzelfde willen. ,,Een leefbaar en aantrekkelijk Edam-Volendam, voor bezoekers én bewoners. Dat komt steeds weer terug bij alle partijen. Mijn rol is om die twee werelden bij elkaar te brengen.”

Van ambitie naar actie

In oktober heeft Angelique met een bus vol ondernemers een inspiratiebezoek aan Hanzestad Kampen gebracht. ,,Ik zag daar dat ondernemers enthousiast werden van de manier waarop diverse partijen daar samenwerken. Ik wil die energie vasthouden, er echt iets mee doen. Daarom vind ik de rol van de TOP zo belangrijk. Het is inclusief.” Dineke: ,,Als TOP hebben we dit jaar ondernemersinitiatieven zoals de kerstverlichting in Oosthuizen en de wensboom op het Europaplein ondersteund, maar we zetten ook zaken in gang met werkgroepen. Wel moeten we nog meer de omslag maken van praten naar doen. Volgend jaar moeten minimaal vier projecten in samenwerking met de gemeente zijn uitgevoerd.” Een van die projecten is Verborgen Verhalen, waarbij we samenwerken met het Cultuurplatform en de mooiste verhalen van de gemeente ‘beleefbaar’ gemaakt worden.

Maaike zou graag zien dat ondernemersverenigingen in 2024 meer ideeën inbrengen. Zelf ziet ze veel kansen. ,,Het is een trend dat mensen graag verrast worden en onontdekte plekken bezoeken die nog authentiek zijn. En dat hebben we hier. Ik zie mogelijkheden om het bestaande aanbod te verdiepen en dat te vertellen. En we zitten niet met oogkleppen op hoor. We zien bijvoorbeeld dat het bustoerisme weinig oplevert voor de ondernemers in Edam. We proberen om die markt beter te leren kennen en de overlast voor bewoners te beperken.”

Tot slot bevestigen alle drie de dames het vermoeden dat nog niet iedere ondernemer de meerwaarde inziet van de TOP. Dineke besluit: ,,Dat moeten we in 2024 dus beter over de bühne brengen.”