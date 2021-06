De Triade viert feest: álle GT-leerlingen in één keer geslaagd

Op donderdagmiddag 10 juni mochten de Triade-docenten ál hun GT-leerlingen van geweldig nieuws voorzien. Alle 47 vierdejaars gemengde en theoretische leerweg-leerlingen van de technische school in Edam zijn in één keer geslaagd. Niemand hoefde ook maar één herkansing te doen.

Schooldirecteur Jeanine van Schendel spreekt vol lof over haar studenten: ,,We zijn hartstikke trots op onze leerlingen en docenten. Ze hebben er ontzettend hard voor moeten werken, helemaal als je bedenkt dat de leerlingen het voorlaatste jaar noodgedwongen online vanuit huis hebben moeten volgen.”

,,Donderdagmiddag zaten alle leerlingen in spanning bij de telefoon te wachten op hun uitslag”, lacht Jeanine. ,,Maar wij hadden in het geheim wat anders gepland. Met het lerarenteam hebben we georganiseerd dat we persoonlijk langs alle geslaagde leerlingen rijden om ze te feliciteren en een cadeautje te geven.”