De tuin winterklaar maken

Door de tuin winterklaar te maken zorg je ervoor dat deze goed door de winter komt en er in het voorjaar weer genoten kan worden van een prachtige tuin. In dit artikel geeft Hovenier.nl een aantal tips voor het winterklaar maken van je eigen tuin.

Planten beschermen tegen vorst

Niet alle planten zijn winterhard, en degene die dat niet zijn hebben bescherming nodig tegen de vorst. Planten in bloempotten kunnen naar binnen verplaatst worden, maar voor vaste planten in de tuin is dat natuurlijk niet mogelijk. Deze planten kun je beschermen tegen de vorst door ze in te wikkelen met bijvoorbeeld noppenfolie, jute, vliesdoek of speciale beschermhoezen die verkrijgbaar zijn in tuincentra of webshops.

Bladruimen

De bladeren die in de herfst van de bomen vallen vormen in de winter een goede beschermingslaag tegen de vorst. Het is dus geen goed idee om al het blad in je tuin op te ruimen en af te voeren. In plaats daarvan zou je ervoor kunnen kiezen om een deel van de bladeren onder de bomen, struiken of planten in je tuin te vegen. Dit is heel wat minder werk en het is dus ook nog eens goed voor de tuin.

Gazon

Om te zorgen dat een gazon goed de winter doorkomt is het van belang om het gras niet te kort te maaien. Stel daarom de maaihoogte van de grasmaaier bij de laatste maaibeurten in het najaar iets hoger in, houdt hierbij een minimale maaihoogte van vier centimeter of meer aan. Daarnaast is het beter om afgevallen bladeren juist wel van het gazon te verwijderen, want als deze blijven liggen krijgt het gras minder zonlicht en kan het gaan verkleuren.

Snoeien van bomen

Het najaar is ook de tijd van het jaar voor het snoeien van de meeste bomen. Doordat de bladeren van de bomen zijn gevallen kun je de takken goed zien, wat het snoeien wat makkelijker zal maken. Ook zijn de meeste bomen in deze tijd van het jaar in rust, waardoor ze een snoeibeurt goed kunnen verdragen. Ga echter geen bomen snoeien wanneer het vriest, want dan kunnen de bomen schade oplopen. Tenslotte kun je de zogenoemde ABC bomen (esdoorn, berk en haagbeuk) beter wat eerder in het jaar snoeien, bij deze bomen komt de sapstroom al vroeg op gang.

Bloembollen planten

Tijdens het winterklaar maken van de tuin kun je ook de bloembollen die in het voorjaar bloeien planten, zoals bijvoorbeeld tulpen, krokussen en narcissen. Dit kun je zelfs in december nog doen, zolang er nog geen sprake is van nachtvorst. Hiermee zorg je ervoor dat je in het voorjaar gelijk kunt genieten van mooie bloemen in de tuin.

Tot slot

Als je zelf geen tijd hebt voor het winterklaar maken van je tuin of dit om een andere reden zelf niet kunt doen, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om dit uit te besteden aan een hoveniersbedrijf. Zoek hier naar een hovenier in Volendam en omstreken.