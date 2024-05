De Volendammerdag wordt ‘Volendammerdagen’

De Volendamse cultuur die voorheen elke laatste zondag van juni werd gevierd, komt nu een heel weekend in het zonnetje te staan: op zaterdag 29 én zondag 30 juni. Het cultuur- en traditiegedeelte van de Volendammerdag wordt op deze manier nieuw leven ingeblazen met een extra dag, zegt Yoni Zeeuw van de organisator Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH). „De laatste jaren zien we dat het vieren van cultuur en traditie op Volendammerdag een beetje verwatert. De dag verandert in een gezellige borrel, terwijl we juist op deze dag aandacht moeten besteden aan de cultuur die Volendam uniek maakt!”

Dorpelingen in kleurrijke klederdracht, vaartochten op botters, muziek van koren en fanfares en natuurlijk de competities visroken. De Volendammerdag is al jarenlang een dag vol met vermaak voor jong en oud.

Een heel weekend

Het is de dag waarop de Volendamse cultuur op een voetstuk wordt gezet. „En daar hoort het biertje op de dijk natuurlijk ook bij”, zegt Zeeuw van BTLH. „Maar het is belangrijk om de dag ook leuk te maken voor jong & oud en om de klederdracht, de tradities en het Volendamse dialect te blijven vieren.” Dat is dan ook de reden waarom dit jaar is gekozen voor twee ‘Volendammerdagen’. „Door de dag een heel weekend te vieren wordt het een feest voor iedereen en waar allerlei verschillende activiteiten samenkomen.”

De Volendammerdagen worden georganiseerd door het Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH), in opdracht van de gemeente en Toeristisch en Ondernemer Platform Edam- Volendam (TOP), waarbij er samen met diverse ondernemers uit het dorp en uit de culturele hoek een programma is ontstaan. Het weekend staat in het teken van de culturele geschiedenis van het vissers- en kunstenaarsdorp, en juist daarop wordt dit jaar weer de nadruk gelegd.

‘‘Als ik met dorpelingen spreek over de Volendammerdag van vroeger, dan zie ik altijd hun ogen op lichten”

De Volendammerdag is altijd van grote waarde geweest voor het dorp, zag Zeeuw tijdens de drie maanden aan organisatie die vooraf gingen. „Als ik met dorpelingen spreek over de Volendammerdag van vroeger, dan zie ik altijd hun ogen op lichten. Mensen hebben echt goede herinneringen aan de dag. Het moet daarom ook een dag blijven waar herinneringen worden gemaakt en waar dorpelingen trots op zijn.”

Voor Volendammers

BTLH zet zich in voor het promoten en versterken van recreatie en toerisme voor vijf gemeenten in het voormalige nationale landschap Laag Holland. De organisatie werkt aan gebiedspromotie, wat inhoudt dat ze doormiddel van promotie regionale, nationale en internationale toeristen inspireren om in de regio te verblijven en te recreëren.

Echter organiseert BTLH de Volendammerdagen echt voor de dorpelingen zelf, maar iedereen met een warm hart voor Volendam is meer dan welkom om van het weekend te genieten. Zeeuw: „Wij richten het weekend samen met ondernemers en organisaties uit het dorp in, de activiteiten worden door deze ondernemers zelf georganiseerd en wij maken er één programma van. Het zijn twee dagen voor Volendammers, door Volendammers.”

Zaterdag 29 en zondag 30 juni

De zaterdag wordt om 12u geopend door wethouder Angelique Bootsman en Jan Smit, die vanaf een botter een toespraak houden. Vervolgens is er in de haven een optreden van De Zangertjes van Volendam en draagt Sijmen Tol een gedicht in Volendams dialect op.

‘‘Het zijn twee dagen voor Volendammers, door Volendammers”

Hierna volgt een toeristische wandeling door de Oude kom voor Volendammers, onder leiding van drie VVV gidsen. Op de route ligt onder meer een speurtocht voor kinderen en er wordt door het Volendams Museum een klederdracht presentatie gegeven. Bij het Sint Nicolaashof kunnen de bewoners zaterdagmiddag genieten van een concert van Het Nieuwe Koor Volendam en dichter Sijmen Tol.

De zondag begint in de Vincentiuskerk met een optreden van het St. Caeciliakoor en Volendams Vocaal Ensemble. Bij De Botterwerf vindt er een competitie en presentatie van palingroken plaats en hier is ook een ‘haring-party’. Op het Europaplein is een braderie met volop vermaak voor kinderen, waarbij er op het terras van de PX in de middag kan worden geluisterd naar lokaal Volendams talent. Op deze dag is er de kans om een vaartocht te maken op een Volendamse kwak van Vereniging Behoud de Volendammer Botters, vanaf de Botterwerf naar de Haven of andersom. De vaartocht is gratis in Volendams kostuum.

Als onderdeel van de Kinderspeurtocht Volendammerdagen zijn er kunstenaars uit Volendam met een pop-up kunstexpositie aan de Haven 16, ook zie je En Plein Air kunstenaars live schilderen aan De Haven en in Het Doolhof. De fanfare en het tamboercorps zullen tijdens de Volendammerdagen de bezoekers verblijden met hun muzikale talenten.

Voortbestaan van de cultuur

Dit jaar is er voor elke leeftijdsgroep wel een aansprekende activiteit in het programma te vinden. De nadruk van de Volendammerdagen komt weer wat meer te liggen op het voortbestaan van de tradities, kunst, cultuur en de taal.

„We hopen dat we dorpsbewoners tijdens de Volendammerdagen weer enthousiast maken over de Volendamse cultuur.” De organisator sluit af: „Wees trots op wat je hebt in het dorp aan geschiedenisverhalen, de taal, de kunst en de cultuur en maak er bovenal weer een mooie dag met z’n allen van.”