De voordelen van een natuurlijke zonnebrandcrème voor het gezicht

Met het zonnige weer dat er in de zomer aankomt, is het goed om te kijken wat de zon voor schade aan kan brengen op je huid. Het insmeren van lichaamsdelen voor het zonnen is een algemeen bekend verschijnsel,l maar dat je gezicht ook behoefte heeft een aan goede zonnebrand wordt vaak onderschat. Terwijl je gezicht het meeste in de zon is en ook als je bijvoorbeeld een wandeling maakt dit schade kan toebrengen. Een goede zonnebrandcrème is daarmee de beste remedie. Hier vind je de beste zonnebrandcrème voor het gezicht volgens de dermatoloog. Een zonnebrand die vooral bestaat uit natuurlijke materialen.

Wat is een goede zonnebrandcrème?

Zonder inhoudelijk diep op allerlei samenstellingen van de verschillende soorten zonnebrand in te gaan, is het wel goed om te kijken waaraan een goede zonnebrand moet voldoen. Je huid is immers kwetsbaar en ook al is het misschien niet direct zichtbaar, je hebt sneller last van schade door de zon dan je denkt.

Het belangrijkste is dat je kiest voor een zonnebrand met minimaal factor 15. De stelregel is dat hoe hoger de factor is, hoe langer je in de zon kan blijven. Wel moet je, ondanks de factor, elke twee uur opnieuw de zonnebrand aanbrengen. Het tweede waaraan een goede zonnebrand moet voldoen, is het gebruik van gezonde ingrediënten.

Antioxidanten

Zoals gezegd is het belangrijk om te kijken naar de ingrediënten van de zonnebrand. Natuurlijke materialen zijn daarbij beter dan andere materialen. Maar het belang van antioxidanten die je kan toevoegen wordt vaak onderschat. De huid van het gezicht kan deze extra antioxidanten prima gebruiken.

Antioxidanten zorgen ervoor dat je ook een natuurlijke bescherming opbouwt tegen de schadelijke stralingen die in het zonlicht zitten. Hoe goed je ook smeert, er blijven altijd delen waar de bescherming net wat minder is. Met het gebruik van antioxidanten in de zonnebrand zorg je ervoor dat er een natuurlijke bescherming ontstaat die ook actief is als je niet bent ingesmeerd.

Kwaliteit

Kwaliteit is een belangrijk gegeven ook als het om zonnebrand gaat. Maar kwaliteit wil nog wel eens ten koste gaan van de prijs. Daarom zijn er meerdere varianten beschikbaar. Elke zonnebrand voldoet aan de eis van de kwaliteit maar het is vooral aan te raden om voor een variant te gaan die hoog in de antioxidanten zit als het gaat om de zonnebrand voor je gezicht.

Misschien ook wel omdat je gezicht het eerste is wat anderen zien. Wil je aan de hand van deze informatie of om een andere reden contact met een dermatoloog opnemen? Dit doe je hier. Want uiteindelijk is het ook belangrijk dat we zonneschijn hebben voor bijvoorbeeld de aanmaak van voldoende vitamine D.