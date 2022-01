De voordelen van gedetacheerd worden in de IT

Wanneer jij toe bent om een andere belangrijke stap te nemen in jou carrière, is ervaring opdoen en ontdekken welke werkomgeving het beste bij jou past, een mooie stap. Detachering kan jou de mogelijkheid bieden om die ervaring op te doen en de juiste werkomgeving te vinden.

Partnercontent

De voordelen van detachering in de IT

Wanneer je er over nadenkt om te gaan werken bij een IT detacheerder dan weet je dat er ook voordelen aan vast zitten. Het is de manier om ervaringen op te doen en dan ook nog eens met verschillende projecten. Ook kom je in aanraking met hele verschillende organisaties en technische omgevingen.

De voordelen van Detachering in de IT :

· Je doet ervaring op met verschillende projecten

· Je hebt opdrachten die bij jou passen

· Je krijgt verschillende werkomgevingen waar je mee gaat werken

· De juiste begeleiding van QISS-IT

· Eventueel een studie wanneer je dit wilt

· Je komt in dienst van QISS-IT

· Een vast inkomen per maand

· Je bouwt een groter netwerk op

· Je hoeft niet zelf op zoek naar een opdracht dat doet QISS-IT



Detachering en toch een dienstverband aangaan

Wanneer je bij QISS-IT bent, heb je een dienstverband. Het mooie aan een dienstverband is dat er altijd een opdracht voor je gezocht wordt maar je hebt ook een vast inkomen per maand. Het kan nog zijn dat je even geen opdracht hebt maar je inkomen gaat ook dan gewoon door. De IT is een groeiende branche waarbij je volop kansen krijgt. Wanneer je gedetacheerd bent bij QISS-IT ben je verzekerd van de ondersteuning. Je krijgt advies en ondersteuning tijdens de begeleiding naar jouw carrière. We zorgen er voor dat er een ontwikkelingsplan is en uiteraard uitdagende opdrachten zodat je ook de ervaring kan opdoen. Zelf ontwikkeling en specialisatie is belangrijk.



Waarom zou je kiezen voor QISS-IT

Wanneer je bij QISS-IT werkt ben je verzekerd van de meest tofste opdrachtgevers. De opdrachtgevers die er bij QISS-IT zijn hebben uitdagende vacatures. Dus er is altijd eentje bij die past bij jou stap die je moet gaan nemen. En er zijn veel QISS’ers die vandaar uit een mooie baan er aan over houden. Omdat je ook gebruik kan maken van de Academie van QISS-IT ben je ook verzekerd van veel trainingen en certificeringsmogelijkheden.



Uiteraard wordt je geadviseerd door middel van je persoonlijk ontwikkelingsplan. Dat plan kunnen we doen door een DISC-analyse te doen. Deze geeft inzicht in jouw communicatie stijl en gedragsvoorkeur. En om achter jouw sterkste vaardigheden te komen hebben we de Skill games. Dat is allemaal waardevolle informatie die gebruikt kan worden in jou verdere carrière.



Redenen waarom je in de IT wilt werken

· Je hebt zekerheid

· Het is voor iedereen

· Het geeft mogelijkheden

· Je hebt een goed salaris

· Je blijft altijd leren

· Het is de toekomst

· Het is in elke branche nodig

· Het geeft diversiteit

· IT komt altijd van pas, ook privé

· IT heeft de leukste collega’s

