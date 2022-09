Partner content

De voordelen van het installeren van een waterfiltersysteem

Water is de bron van het leven. Daarom is de toegang tot schoon, gezond water in onze huizen zo belangrijk voor ons. Of we nu verlangen naar een gezellige omgeving, een verkwikkende douche of zelfs een lekker drankje op een warme dag, het water dat uit onze kranen stroomt is van vitaal belang voor zowel ons welzijn als ons plezier in het leven. Daarom besluiten veel mensen te investeren in een waterfilter voor thuis. Niet alleen smaakt en presteert gefilterd water beter dan ongefilterd water, het kan ook gezondheidsvoordelen hebben voor jou en je gezin. Er zijn veel artikelen over de voordelen van gefilterd water, maar, zoals we allemaal weten, kan te veel informatie verwarrend zijn. Wij maken het je heel eenvoudig en geven je een paar begrijpelijke redenen waarom je een waterfiltersysteem zou moeten laten installeren.

Drinkwaterfilters verwijderen chloor

Niemand wil het gevoel hebben dat hij in een zwembad drinkt of zich wast, maar voor sommige huishoudens is de smaak en de aanwezigheid van chloor een echt probleem. Waterbedrijven gebruiken op chloor gebaseerde ontsmettingsmiddelen om hun leidingnet gezond te houden, dus het is geen verrassing dat we het soms proeven in ons kraanwater. De beste waterfilters verwijderen chloor als het je huis binnenkomt, zodat je glas water zoet smaakt en je bad heerlijk ruikt.

Kraanwaterfilters verwijderen ziekteverwekkers

Ziekteverwekkers zijn levende organismen die ziekten kunnen verspreiden. Er zijn vier hoofdtypen: virussen, bacteriën, schimmels en protisten. Al deze organismen kunnen ziekten bij de mens veroorzaken. De waternormen in Nederland zijn hoog, maar micro-organismen zijn onvermijdelijk aanwezig in onze distributiesystemen. Onaangename microben zoals E. coli, campylobacter, giardia, salmonella, legionella en cryptosporidium kunnen allemaal via verontreinigd drinkwater in onze huizen terechtkomen. Gelukkig zijn dergelijke voorvallen zeldzaam in ons land, maar een van de voordelen van een waterfilter kan is dat dit jou sowieso niet overkomt.

Waterfilterkranen zijn superhandig

Als je al eens flessenwater uit de supermarkt hebt moeten halen of zelfs de filterkan hebt moeten bijvullen, zul je blij zijn te horen dat er een tijd- en plaatsbesparende manier is om te genieten van mooi gefilterd water rechtstreeks uit de kraan. Waterfilters passen netjes onder je gootsteen en kunnen aan afzonderlijke kranen worden gekoppeld. Met zo'n opgeruimd en moeiteloos systeem kan het drinken van een lekker glaasje water weer net zo eenvoudig zijn als het opendraaien van de kraan.

Gefilterd water is een erg goede optie als je zwanger bent

Zwangerschap brengt een groot gevoel van verantwoordelijkheid met zich mee voor de gezondheid van het nieuwe leven dat in je groeit. Het is normaal dat je het allerbeste voor je baby wilt en dat je je zorgen maakt over gezond eten en drinken. Het Nederlandse kraanwater is meestal veilig tijdens de zwangerschap. Als je je toch zorgen maakt over verontreinigende stoffen zoals lood, nitraten of bacteriën, kun je een drinkwaterfilter nemen om je gerust te stellen. Het kan je ook helpen om te gaan met die vreemde smaakveranderingen die vaak gepaard gaan met zwanger zijn.