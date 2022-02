De voordelen van samenwerken met een Magento 2 specialist

Als je interesse hebt om online producten te verkopen, dan is het goed om je te verdiepen in Magento 2. Dit is namelijk het open source webshop ontwikkelplatform waar jij alles kunt volbrengen. Het is echt gericht op de verkoop van online producten en dat een systeem open source is, wil zeggen dat iedereen de broncode mag lezen.

Partnercontent

Dit is puur gedaan omdat iedereen er dan van kan leren en kan zich er dan verder op door ontwikkelen. Niet iedereen heeft echter tijd om zich er helemaal in te verdiepen en dan kan een Magento 2 specialist altijd nog uitkomst bieden.



Verbeteringen Magento 2



Vroeger was er gewoon Magento, maar de laatste jaren zijn er veel verbeteringen gedaan en daarom is er nu ook Magento 2 ontwikkeld. Er zijn echt fundamentele verbeteringen binnen het systeem aangebracht.



Een belangrijke verbetering is de performance. Dit gaat over de snelheid van het systeem. Het is alleen maar goed dat er continu verbeteringen plaatsvinden, want dit komt alle gebruikers in de praktijk alleen maar ten goede.



Bruikbaarheid Magento 2



Steeds meer mensen die een professionele webshop willen (laten) bouwen komen er achter dat Magento 2 daarvoor een goed hulpmiddel is. Het wordt ook wel gezien als het startpunt. Voordat je zelf een webshop gaat ontwikkelen, is het belangrijk dat je weet wat je wil doen:



• Waar wil je je op focussen? Een bestaande webshop uitbreiden, iets nieuws opzetten? Wat is het doel? Welke USP’s staan er centraal?

• Wat wil je verkopen? Kleding, een nieuw product? Een concept van anderen uitbreiden of van alles wat aanbieden?

• Welke doelgroep wil je aanspreken?

• Ga je je ook op social media richten en moet dit ook gekoppeld worden aan je webshop?



Het zijn zomaar een paar vragen, maar daar moet je wel goed over nadenken. Dit is namelijk de basis van hetgeen wat je gaat bouwen. Je gaat het design en alles wat erbij komt kijken op aanpassen. Je wil namelijk dat bezoekers bij je webshop terecht komen en dan direct het ‘wauw’ gevoel hebben en een product bestellen bij je.



Hulp inschakelen



Het is soms fijn als je hulp in kunt schakelen bij het bouwen van een professionele webshop. Vendic Elements voor Magento kan je dan verder helpen. Het voordeel van Elements is dat het snel is, maar ook erg betrouwbaar. Er is veel oog voor details en zo zorg je voor een goed resultaat en kunnen er veel kosten bespaard worden. Een snelle webshop is toch ook hetgeen wat jij wil realiseren? Met hulp kan alles direct aan de SEO eisen voldoen en dan is je webshop ook goed vindbaar in de zoekmachines zoals Google.