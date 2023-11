Algemeen

Onze redactie aan het woord De wetten van de jungle Elke week brengen diverse redacteuren van NIVO een persoonlijke boodschap, variërend van serieuze overdenkingen tot luchtige grappen. Deze week is het de beurt aan Kevin. Het was een interessant sociaal experiment. Kruisingen zo herontwerpen dat een beroep moet worden gedaan op het gezonde verstand en de oplettendheid van de Volendammer. De gemeente komt hier bij de kruising Burgemeester Van Baarstraat/Papaverstraat gelukkig op terug. Een goed begin, maar we zijn er dan nog niet. De Van Baarstraat zelf en het deel Mgr. Veermanlaan, ter hoogte van de Leliestraat zijn een paar jaar terug ontdaan van haaientanden. We worden sindsdien flink op de proef gesteld in deze twee straten. De gelijkwaardige kruisingen lopen vast omdat niemand zich de voorrangsregels herinnert. Het lijkt alsof is beoogd: door de verkeerssituaties gevaarlijker en onoverzichtelijker te maken, worden wij alerter en creëren we minder gevaarlijke situaties in het verkeer. Een prachtige gedachte, maar zoiets is niet weggelegd voor ons bijzondere volkje. Bij gelijkwaardige kruisingen lijken wij eerder onderworpen te zijn aan de wetten van de jungle: de aap met de grootste balzak gaat voor, de rest volgt. En zolang er mensen zijn die hun auto midden in de Van Baarstraat parkeren met gevaarlichten aan omdat ze ‘alleen een kratje bier nodig hebben’, kunnen we niet vertrouwen op elkaars gezonde verstand. Gelukkig blijkt deze logica bij de gemeente inmiddels achterhaald. Zoals wethouder Kees Schilder tijdens de bijeenkomst over de verkeersveiligheid van de Zuidpolderlaan vertelde: ,,Eigenlijk gaat het bij verkeersveiligheid meestal om gedrag.” Hopelijk kunnen we met deze nieuwgevonden wijsheid straks weer rustig als kip zonder kop door het verkeer ‘cruisen’. De rotondes zijn al verbeterd, de gemeente heeft zich bereid getoond de splitsing bij De Seinpaal aan te willen pakken en de Zuidpolderlaan wordt ‘fool-proof’ gemaakt. Nu rest alleen nog de terugkeer van de mooie haaientanden langs de Van Baarstraat en de dubbele kruising van de Mgr. Veermanlaan en dan mag wat mij betreft de Van Baarstraat omgedoopt worden tot de Wethouder Schilderlaan. En als de witte verf dan toch nog nat is, leg dan langs de Leliestraat ook gelijk een paar haaientandjes neer. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.