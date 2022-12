De winter gaat beginnen

Het decemberweer is gearriveerd. Het gras van het Boelenspark is bedekt in een forse laag ijzel, op het water ligt een laagje ijs en de bladeren zijn eindelijk van de bomen gevallen. Het zorgt voor mooie plaatjes op de vroege ochtend.

Sinterklaas heeft weer plaatsgemaakt voor de kerstman. Dat gaat gepaard met een winters klimaat. Hoewel de winter pas officieel op 21 december begint, kregen we vrijdagochtend een mooi voorproefje. Het kerstalbum van The Cats kan weer uit de kast gehaald worden.

Heb jij ook mooie foto’s in kerstsferen geschoten in de gemeente Edam-Volendam? Deel ze dan met redactie@nieuw-volendam.nl en wie weet verschijnen ze eerdaags in de Nivo!