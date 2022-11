Vrijblijvend meezingen op Kerstavond? Geef je op!

De Zangertjes van Volendam zoeken nieuwe koorleden

Woensdagmiddag 2 november was er bij Benjamins en Aspiranten van De Zangertjes van Volendam een speciale zangles. Muziekjuf Linda Bond heeft op alle scholen gevraagd of er kinderen vanaf vier jaar tot en met negen jaar mee wilden zingen tijdens de repetitie van 14.00 tot 15.00 uur in het koorhuis in de Meerstraat 1-3.

Er was een goede opkomst en de kinderen zongen goed mee. De Zangertjes van Volendam willen Muziekjuf Linda hartelijk bedanken voor haar inzet. Op Kerstavond 24 december om 17.00 uur zingen de Benjamins onder begeleiding van Barbara Koning-Pool en Aspiranten met behulp van Marian Runderkamp-Tol tijdens de Kindermis in de Vincentiuskerk. De Zangertjes zijn op zoek naar kinderen die graag willen meezingen op Kerstavond om 17.00 uur en bij nog meer optredens in de Friese Vlaak en in misschien ook het Nicolaashof op woensdagmiddag tijdens repetitietijd met pianist Frank Keijzer.

Nieuwe kinderen van vier tot en met negen jaar en de kinderen die op 2 november al hebben meegezongen, zijn van harte welkom om tot Kerstavond gratis mee te zingen. Woensdag 9 en 16 november start dit project vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur in het koorhuis, Meerstraat 1-3 1131 EK Volendam.

Voor vragen mail: info@zangertjesvanvolendam.nl