De Ziener

Sommige mensen zien overal beren op de weg. Anderen zien het niet zitten. Of nog erger: Houden het voor gezien. ‘Ik-zie, ik-zie wat-jij-niet-ziet’, is daarom een kansloos spelletje. Gelukkig hebben de Amerikanen het zien-probleem nu opgelost: WYSIWYG. What You See Is What You Get. Geen verdere discussie mogelijk.

Partner content

Ik als echografist ben ook een ziener. “Dat ziet er goed uit” roep ik dan. Terwijl de patiënt meekijkt naar een beeldscherm vol vage grijze en zwarte vlekken. (Een patiënt zei eens; “Rob verdien je zo weinig? Kun je geen kleurenbuis kopen”). Waarom vertel ik u dit?

Vorige week stapte een aardige midden-vijftiger met een pijn verdrongen gezicht de praktijk van Echozorg binnen. Pieter, de orthopeed keek hem meteen zorgelijk aan. “Eerst maar een kopje?

De man keek dankbaar en stak van wal. Hij was een enthousiaste hardloper. Kerngezond tot vorig jaar. Toen begon de ellende. Pijn aan de achillespees en ook wel onder de hiel. Pijnstillers geslikt. Rust genomen. Maar de hielpijn ging niet weg; het werd maar erger. Via de huisarts naar de fysio. Die wist wel raad. Want hij had een echo!

Pieter en ik keken elkaar snel aan. Voorzichtigheid geboden. Nooit een collega ziener afvallen. Deze fysio had ’t snel gezien. Hielspoor, dus kalk in de aanhechting van de peesplaat. Shockwave was de beste behandeling. (een mini-vergruizer, die met geluidsgolven werkt). Het apparaat maakte overuren. Zo hardnekkig was het probleem. Wel zagen de patiënt en de fysio op de echo, dat de hielspoor steeds een tikkeltje dunner werd.

Pieter en ik hielden nu de kaken extra stijf op elkaar! “Zullen we eerst ’ns kijken”, stelde Pieter voor, en tegen mij: “Zet jij de echo maar aan”. Geroutineerd deed Pieter het lichamelijk onderzoek van de rechtervoet. “Tja, tja, tja, eerst maar eens een echo”. Hij gaf me een vette knipoog.

De vaste lezers weten het al lang:

Een hielspoor heeft bijna nooit iets met je hiel te maken. Maar met de peesplaat onder je voet. De fascia plantaris. Daar zit meestal de ontsteking. Patiënt Robert was geen uitzondering. Hij had een kleine inscheuring van z’n peesplaat.

“Kijk”, zei Pieter, “kijk daar hebben we ‘m! Dat is de boosdoener.

Een scheurtje in je peesplaat”. Robert keek hem stomverbaasd aan: “Hèèèè, ik heb met eigen ogen het spoortje bij de hiel kleiner zien worden”. Waarop ik zei: Als je de echo-probe een beetje scheef houdt, dan wordt elke echografist automatisch een illusionist”.

Robert moest lachen. “We adviseren je een PRP behandeling om je pees te helen. En vooral veel rust. Wat is eigenlijk je vak”, vroeg Pieter. Robert: Ik ben docent Medische Beeldvorming, schaterde hij. Pieter en ik schaterden gezellig mee.

Robert de Zoete

echozorg.nl