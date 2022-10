De zomer voorbij

Waar elders in het dorp de bomen nog volop bladdragend en groen zijn, heeft de herfst rond de St. Petrusschool en Reigerstraat al volop z'n intrede gedaan.

De boomsoort 'Fraxinus Excelsior' (gewone es) staat erom bekend vroeg in het jaar z'n blad te verliezen, wat rond deze tijd voor prachtige herfsttaferelen zorgt.

Ook staat de boom vroeg in de lente weer in bloei, een mooi voorproefje voor het komende seizoen. De Fraxinus Excelsior, oftewel de gewone es komt elders in het dorp ook voor,

maar niet in de getalen van rond de Reiger- en Schoklandstrandstraat.