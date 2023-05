Debbie beëindigt imposante loopbaan

Het is héél mooi geweest. Begin dit jaar maakte Debbie Bont al bekend te stoppen als international en inmiddels is duidelijk dat de Volendamse handbalster op 10 juni – als ze met haar Franse club Metz in Parijs de bekerfinale speelt – haar laatste officiële wedstrijd zal spelen. Debbie kondigde dat afgelopen weekeind in de volgepakte thuis-arena aan, waar de ploeg als kampioen werd gehuldigd.

Metz behaalde – de prolongatie van – dat landskampioenschap al eerder, maar ontving de bijbehorende bokaal (foto) pas na het laatste duel, dat het, net als alle andere wedstrijden dit seizoen, wist te winnen. Na de huldiging volgde ook het afscheid van liefst negen speelsters. Ook Bont kwam op het podium. ,,Ik had eerder aangegeven dat het mijn laatste seizoen zou worden bij Metz, dit was mijn moment om te zeggen dat ik helemaal stop. Old style – niet via sociale media – zo kon ik de boodschap richten aan de supporters en alle clubmensen waarmee ik drie jaar van alles heb mogen beleven”, aldus Bont.

Ze hield het droog. ,,Ik kon het met een glimlach doen. Voor de wedstrijd was het meer beladen, omdat je weet dat je voor de laatste keer in de hal speelt met al die mensen, die voor ons kwamen en altijd geïnteresseerd in je zijna. We hadden zó’n leuke groep, iedereen vertrekt om andere reden. Tijdens de wedstrijd zag je dat sommigen af en toe met de gedachten ergens anders waren. Soms had je emoties voor jezelf of emotie voor een ander. Mooi om het zo samen mee te maken.”

,,En ik ben blij dat ik het zo heb gehaald, zonder onenigheid met een club of een blessure, daar ben ik dankbaar voor. Mijn vriendinnen waren erbij. Het was supermooi en heel natuurlijk.” Op 10 juni speelt de wereldkampioen van 2019 haar laatste grote wedstrijd.