Debuut in Diamond League Jessica Schilder

De Diamond League is een begrip in de atletiekwereld: de mondiale top 8 wordt telkens uitgenodigd voor krachtmetingen in steden over de wereld. Jessica Schilder, die onlangs brons won op het WK Indoor, kreeg naar aanleiding van haar recente presentaties een invitatie voor de Diamond League van afgelopen week in Doha (Qatar). ,,Mijn afstand was niet denderend, maar ik heb zóveel geleerd, ik ben dankbaar dat ik hier mocht debuteren.”

Het was de eerste keer dat de Volendamse alleen op een groot evenement af ging. ,,Dat was best spannend en bijzonder. Je moet je vervolgens snel aanpassen en ritme zien te vinden. Het was er heel warm, maar er stond ook windkracht 5.” De Diamond League is voor de elite-atleten. ,,Te vergelijken met een WK, je komt er niet zomaar tussen, dus het is heel bijzonder als je daar mag staan. Alles is nieuw, terwijl je het eigenlijk al heel lang doet.”



Bij haar wedstrijd ging een en ander mis. ,,Bij de eerste stoot ging ik op safe, want ik ben nog niet in vorm voor het outdoor-seizoen. Er kwam spanning bij kijken en dat had impact. Ik wilde daarna onbevangen gaan stoten, maar de tweede was ongeldig en de derde werd ook ongeldig gegeven, maar dat was-ie niet. Ik ging in protest en zoiets op dit niveau, dat is nieuw voor mij.” De stoot was voorbij de 19 meter, maar werd niet als zodanig geteld. ,,Ik was een beetje uit mijn ritme. Ik bleef vervolgens steken op 18.28 meter, maar het is enorm leerzaam voor mij geweest.” Ze was de enige nieuweling in Doha. ,,Alle meiden waren zo ontzettend aardig, ik werd echt opgenomen. We hebben heel veel kennis en ervaring uitgewisseld. Zo kwam ik er ook achter dat zij ook zo’n eerste ervaring hebben gehad. Zo’n Diamond League is niet te vergelijken met een normale wedstrijd. Ik weet nu wat me de volgende keer te wachten staat.” Op 16 juni is Jessica weer uitgenodigd, in het Zweedse Oslo. Naderhand wachten haar het WK (half juli) het EK (half augustus). ,,Dan wil ik er staan. Tot die tijd mag ik fouten maken en mag ik genieten van het moment, van het idee dat ik aan de Diamond League heb mee mogen doen.”