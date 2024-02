Debuut Light Feztival belooft kleurrijke toekomst

Een spectaculair nieuw festival zag afgelopen zaterdag het levenslicht in PX. Onder de vlag van Weekend Fun Nights werd het Light Feztival georganiseerd voor middelbare scholieren. Met live muziek, een silent disco, glow-in-the-dark tent en een verlichte dansvloer ontbrak het aan niets. Helaas viel de opkomst wat tegen, maar ondanks dat genoten de aanwezige jongeren van een geweldige avond.

Jenthe Kaars, broer en zus Sijmen en Sophie en Rosanne Koning, van de band Mixed-Up. Bassist Lars Nieuweboer en drummer Jack de Boer vielen buiten de lens van Klaas Hansen’s camera.

Nancy Guijt, samen met Lotte Koning en Nienke Karregat verantwoordelijk voor de organisatie, vertelt: ,,We hebben alleen maar blije gezichten gezien. Iedereen die aanwezig was heeft een fantastische avond gehad, daar doen we het voor.” De muzikanten van het bandproject toonden in korte tijd flink gegroeid te zijn. Army of Six, Mixed-up, Rising en D3LAY zetten stuk voor stuk spetterende shows neer op de bühne van PX. Presentator Stef Winkelaar mocht in ‘Volendam Meets ABBA’ de hoofdact op het podium verwelkomen. ,,Zij bewezen dat de muziek van ABBA tijdloos is. Het jonge publiek zong de liedjes van de Zweedse hitmachine stuk voor stuk luidkeels mee. Een bijzondere bijkomstigheid is de bijdrage van Smash Sound of Kampen, de vaste geluidstechnici van de ABBA-tributeband. ,,Toen zij over het Weekend Fun Nights initiatief hoorden, boden ze aan om kosteloos het geluid van dit evenement te doen. Daar zijn wij ontzettend dankbaar voor,” zegt Nancy. ,,We hopen dat jongere events de komende jaren verder mogen groeien, zodat, net als vroeger, de zalen weer gevuld kunnen worden met enthousiaste jongeren.”

Storm Snoek van de Band Rising leverde een prachtige versie van het lied Stick Season van Noah Kahan dat luidkeels meegezongen werd door het jonge publiek.

Mede-organisator Nancy Guijt voorzag de feestgangers van de nodige ‘glitter & glamour’.