Defecte apparaten weggooien? Mooi niet!

Het overkomt ons allemaal: technische apparatuur die kapotgaat. Gelukkig zijn er een aantal mannen met een technische achtergrond die zich vrijwillig inzetten om te kijken of de defect geraakte spullen nog te repareren zijn.

Er zijn echter wel grenzen aan wat men kan en wil aanpakken voor reparatie. Voor telefoons en televisies verwijzen we graag door naar de specialistische zaken die er in de gemeente zijn. Bovendien moeten de apparaten in redelijke mate binnen de twee uur dat het repaircafé open is te repareren zijn.

Elke derde dinsdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 vindt het Repaircafé plaats in Edam-Volendam. Afwisselend tussen de bibliotheek van Edam en Noppes in Volendam komen de vrijwilligers samen om defecte apparatuur een tweede leven te schenken.