Derde Ontsluitingsweg ontsluit al bijna

De werkzaamheden aan de Derde Ontsluitingsweg vorderen gestaag en vinden plaats nabij de N247. Het fietspad vervalt daardoor en de fietstunnel kan de komende tijd niet worden gebruikt.

Deze loopt namelijk dood.

De fietstunnel kan pas weer open, zodra het nieuwe fietspad parallel aan de Derde Ontsluitingsweg is gerealiseerd. Dit betekent helaas dat de fietstunnel tot en met het tweede kwartaal van 2024 afgesloten is. Voor fietsers en voetgangers geldt gedurende die periode een omleidingsroute via de Singelweg in Edam.