Detox kuur 5 dagen

Wat is een detox kuur van 5 dagen nu precies? Het is een kuur met verschillende sappen welke je maaltijden moeten vervangen op een dag. Dus voor elke maaltijd (ontbijt, lunch en avondeten) drink je nu een x aantal dagen een sapje.

Maar waarom zou je je maaltijden vervangen door sapjes? Detox kuur sappen helpen bepaalde organen in je lichaam te reinigen en zich te ontdoen van ongewenste stoffen. Een sapkuur ondersteunt deze organen, denk aan je lever, nieren en darmen, en geef hen een duwtje in de rug.

Beste detox kuur 5 dagen

Waarom zou je een detox kuur 5 dagen lang doen? Omdat je lichaam zich dan vijf dagen lang ontdoet van gifstoffen en extra reinigt.

Door dat je maaltijden worden vervangen door sapjes, krijg je minder vetten, suikers en minder koolhydraten naar binnen die je lichaam detecteert als ‘gifstoffen’. Je kunt dit natuurlijk één dag doen, maar vaak zie je dan nog minder effecten. Een detox kuur van 5 dagen helpt vaak beter door het lichaam langer te reinigen. Hierdoor is het makkelijker om na de detox kuur van 5 dagen je bewuster te zijn van de keuzes van je maaltijden en deze gezonder te maken.

Detox kuur voordelen

Een detox kuur is goed voor veel verschillende dingen. Zo helpt het om je lichaam te resetten en zorgt het voor een dosis nieuwe energie. Dit komt door de grote hoeveelheid vitaminen, mineralen en antioxidanten in de groente- en fruitsappen. Hieronder benoemen we de belangrijkste voordelen van een detox kuur van 5 dagen:

• Je raakt afvalstoffen kwijt doordat je lichaam zich (extra) reinigt

• Je krijgt meer energie

• Een sterkere weerstand

• Je valt er door af

• Een betere nachtrust

• Een betere huid

• Helpen bij de start van een gezonde leefstijl

• Een betere spijsvertering

Detox kuur afvallen

Doordat je tijdens een detox kuur van 5 dagen nauwelijks ongezonde vetten, suikers en andere dikmakers binnenkrijgt, kun je er goed mee afvallen. Hoeveel je ermee zult afvallen is niet te voorspellen, maar vrouwen die eerder onze detox kuur probeerden vielen gemiddeld 300-600 gram per dag af. Mannen konden er gemiddeld 400-700 gram per dag mee afvallen. Na de detox kuur vonden zij het bovendien makkelijker om een gezonde levensstijl vol te houden. Besluit je ook onze kuur te bestellen, dan ontvang je via e-mail een digitale detox handleiding en heerlijke detox recepten die je daarbij helpen.

Wil jij ook je levensstijl veranderen en gezonder gaan eten? Wil jij je lichaam eens extra goed verzorgen en je immuunsysteem een boost geven? Heb je al ervaring met sapvasten? Dan is onze detox kuur van 5 dagen bestellen een heel goed idee!