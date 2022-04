Partnercontent

Deze kosten zijn bij een huurwoning voor de verhuurder

Ga jij een woning huren? Dan heb je – in tegenstelling tot bij het kopen van een woning – het grote voordeel dat er veel onderhoudskosten zijn die de verhuurder voor zijn rekening neemt. Toch zijn er ook kosten waar je als huurder wel verantwoordelijk voor bent. Ben je benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? In dit artikel geven we je wat voorbeelden zodat je een beter beeld hebt bij de verdeling van de onderhoudskosten bij huurwoningen.

Vervangen van onderdelen

Er kunnen in huis heel wat dingen kapot gaan. Denk maar eens aan de kraan, scharnieren of sloten. Over het algemeen geldt dat, wanneer zoiets kapot is, de verhuurder deze reparaties zal uitvoeren en vergoeden. Wel zul je als huurder, als er wat aan te doen is, het zelf moeten proberen op te lossen. Denk dan aan het smeren van een scharnier of het proberen vast te draaien van een lekkende kraan. Is de kraan dan echt kapot? Dan kun je de verhuurder inschakelen. Voor grote reparaties en vernieuwingen – zoals renovaties – zal de verhuurder altijd verantwoordelijk zijn.

Schilderwerk

Wat betreft het schilderwerk is de verdeling vrij simpel: de huurder is verantwoordelijk voor het schilderwerk aan de binnenkant van de woning en de verhuurder voor het buitenschilderwerk. Wil je dus in huis een ander kleurtje op de muur? Dan zul je als huurder zelf de verf moeten aanschaffen. Wanneer het buitenschilderwerk aan vervanging toe is zal de huurder dit voor zijn rekening nemen. Moet er na lekkage of andere schade binnenshuis opnieuw geverfd worden? Onderzoek dan wat hier precies de afspraken over zijn bij jouw verhuurder. Je kunt ook, voordat je gaat huren, alvast controleren wat hier de afspraken over zijn. Woningcorporaties of zoekmachines voor huurwoningen zoals Rentola.nl kunnen je hier vaak een duidelijk antwoord op geven.

Verwijderen van ongedierte

Het kan voorkomen dat je ongedierte in huis hebt; je wil dan natuurlijk graag zo snel mogelijk van deze ongenodigde gasten af zijn. Klein ongedierte, zoals vlooien, mieren, wespen en luizen zul je zelf moeten verwijderen. Heb je ongedierte dat delen van je woning zou kunnen aantasten, zoals kakkerlakken of houtwormen? Dan kun je je verhuurder bellen en vragen of hij vervolgens een ongedierteverdelger inschakelt. Wacht niet te lang; bij verwaarloosde schade is de kans groot dat je hier als huurder zelf voor op moet draaien.

Technische installaties

Ben jij niet zo technisch en heb je twee linkerhanden? In een huurwoning is dat geen probleem. De verhuurder zal zorgen voor alle reparaties, controle en vernieuwing op het gebied van technische installaties. Zij werken vaak samen met installatiebedrijven die in zulke gevallen langskomen bij de huurders. Klein onderhoud, zoals het schoonmaken van roosters of het ontluchten en het bijvullen van de cv-installatie zijn dan wel weer werkzaamheden die bij de huurder liggen. Kom je er echt niet uit? Dan kun je natuurlijk altijd de verhuurder bellen en om hulp vragen.