Deze plaatsen moet je beslist bezoeken tijdens je roadtrip door Frankrijk!

Frankrijk is prachtig, het is een van die landen die zoveel meer is dan alleen maar mooie steden. Natuurlijk heb je de verbluffende architectuur en prachtige bezienswaardigheden in Parijs, maar er is nog zoveel meer moois te zien in dit land. Het is dan ook logisch dat veel Nederlanders elke zomer op vakantie gaan naar Frankrijk.

Je kunt dit ook doen in de vorm van een roadtrip. Je autoverzekering vergelijken is vooraf uiteraard wel nodig, maar vervolgens kun je in je vierwieler de onderstaande plaatsen bezoeken.

Mont St Michel

De Mont St Michel, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, is een kerk, abdij en dorp bovenop een rotsachtig gebied waardoor het lijkt alsof het uit de zee losbarst. een prachtig gezicht dat wereldberoemd is geworden! Zorg ervoor dat je rond de schemering naar de gloeiende oranje tinten over de zee gaat. Hierdoor zul je de mooiste foto’s kunnen maken van Mont St Michel, wat je natuurlijk zeker moet doen tijdens je roadtrip door Frankrijk.

Avignon

Avignon in de Provence staat bekend om het lied over zijn beroemde brug, maar er is hier veel meer te ontdekken. Niet te missen zijn de herenhuizen en kerken die dateren uit de 17e eeuw. Breng een dag of langer door met wandelen door de kronkelende straatjes en geplaveide wandelpaden, het is echt pittoresk.

Lille

Lille is een historische 17e-eeuwse stad die je niet wilt missen, vooral omdat het zo gemakkelijk te bereiken is. Je zult hier glorieuze pleinen, prachtige architectuur en romantische kerken in overvloed zien. Vergeet niet langs te gaan bij Méert voor een heerlijke middag vol chocolade, zoetigheden en alles wat met cake te maken heeft, je wordt echt verwend hier!

Straatsburg

Straatsburg, gelegen in de Elzas op de grens met Duitsland, heeft een heel ander gevoel dan veel andere delen van Frankrijk. Niet te missen is hier een kans om te genieten van het eten dat een mix is van Franse en Duitse gerechten. Neem je rekbare broek maar mee want je komt een paar kilootjes aan van de heerlijke kaas en het verse brood!

Auvergne

Gelegen in het centrum van Frankrijk, wordt de Auvergne vaak over het hoofd gezien ten gunste van het meer populaire zuiden. De regio is desondanks bezaaid met spectaculaire vulkanische landschappen en heeft nog steeds een sterke traditie van landbouw en landbouw die prachtig is in de zomermaanden.

Versailles

Wanneer bezoekers aan Versailles denken, denken ze vaak aan het beroemde paleis, maar Versailles is eigenlijk ook de naam van de stad die dat paleis omringt. Als je op roadtrip gaat vanuit Parijs, dan is dit zeker een geweldige eerste of laatste stop tijdens je tour. Probeer enkele van de grotere drukte te vermijden door vroeg in de ochtend aan te komen.

Montgenèvre

De Franse Alpen behoeven bijna geen introductie, maar als je naar het zuidoosten van Frankrijk rijdt, mag je Montgenèvre niet missen. De prachtige bergen, ongelooflijke skipistes en adembenemende landschappen zijn gewoon niet van deze wereld!