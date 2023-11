Algemeen

,,Deze plannen zijn een doodvonnis voor EVC” Het besluit over de toekomstige huisvesting van De Trimaran en De Piramide is uitgesteld. Dit stond op de agenda voor de raadsvergadering van 14 december. In de bijeenkomst van gisteravond besloot de gemeenteraad het voorlopig van de agenda te halen. Het werd toen ‘opiniërend’ besproken. Omdat onderwijs een gevoelig thema is, werd er scherp politiek op bedreven. Op de inhoud weliswaar. De EVC-voorzitter Ruud Springer sprak in tijdens de raadsbijeenkomst en begon met de woorden: ,,Deze plannen zijn het doodvonnis voor EVC”. Vincent Gruwél van het Sportplatform zei ‘verbaasd’ te zijn toen hij de plannen voor het ‘opofferen’ van een EVC-veld via de media moest vernemen. ,,Het zou een drama voor de gemeente zijn als dit gebeurt”, voegde hij er nog aan toe. Met name vanwege het verlies aan capaciteit voor sporters. Het veelbesproken opofferen van een veld voor de uitbreiding van De Trimaran, werd door verschillende fracties aangehaald. ,,Begin dit jaar lag deze optie tijdens de themaraad nog niet op tafel”, stelde Jan-Jaap Surie (VVD) vast. ,,Gezien alle reacties heeft het college verzuimd om een degelijk participatietraject met de belanghebbenden door te lopen. En niet onbelangrijk: om de raad daarin mee te nemen”, luidt zijn oordeel, dat kritiek van andere fracties goed samenvat. Wethouder Vincent Tuijp (CDA) was het niet met alle aanmerkingen van de raadsleden eens. Hij raadde hen onder meer aan om het stuk nog eens goed door te lezen en benadrukte dat dit tot stand kwam op basis van door de raad vastgestelde uitgangspunten. De bestuurder zal wel terug moeten naar de tekentafel om de raad de gewenste ‘betere onderbouwing’ van het voorstel te bieden. En om meer argumenten te geven waarom alternatieve plannen zijn afgevallen. De raad benadrukte namelijk het grote belang van het besluit over de toekomstige huisvesting van de Edamse Scholen. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.