Algemeen

Diamanten bruidspaar Kees & Griet Schilder (Vlugt) Het was 60 jaar geleden toen Kees & Griet elkaar het ja-woord gaven. De allereerste ontmoeting was op zestienjarige leeftijd. Gehuld in Volendammer klederdracht paradeerde Griet met nog tientallen meiden over de dijk, terwijl aan de kant van de weg de mannen stonden te ‘keuren’. Kees zag dat het goed was en met een klein knikje werd de aandacht van Griet opgeëist. ,,Ja, zo ging dat vroeger.” Vanaf dat moment was het dik aan en begon het gezamenlijke avontuur. Door: René Schilder Tijdens hun levensloop werd zowel lief als leed gedeeld. Helaas moest er in hun omgeving afscheid genomen worden van enkele familieleden, maar een positieve instelling van beiden maakte dat ze die momenten konden overwinnen. De mooie momenten waar Kees en Griet trots op terugkijken zijn vooral natuurlijk hun vier kinderen en elf kleinkinderen. Maar ook het ondernemerschap speelt een rol. Al van jongs af aan waren ze ‘in de weer’, eerst sinds 1970 in de souvenirsbranche en vanaf 1975 maakten ze de overstap naar juwelier. De familie maakt nog steeds naam middels de juwelierszaak Schilder-Vlugt op de Dijk. Zoon Carlo zwaait daar inmiddels al vele jaren de scepter als het gezicht van de zaak. Ook de andere kinderen doen het in ondernemersland niet onverdienstelijk, zo is zoon Sander fiscalist, dochter Nancy Chiropractor en Gracia mondhygiëniste. Ook sportiviteit voerde de boventoon binnen het gezin. Griet heeft jarenlang getennist en ook Kees mocht graag een balletje slaan en trappen. En regelmatig werd de racefiets erbij gepakt, allemaal tussen het werk door uiteraard. Het bedrijvige echtpaar is voorlopig nog niet van plan om het rustiger aan te gaan doen. Met het gezin hebben ze het 60-jarig huwelijk gevierd met een diner in Le Pompadour. Kees en Griet zijn vooral dankbaar dat ze samen zover zijn gekomen. Ze hebben genoten van de prachtige bloemen, felicitaties en kaarten - er zat zelfs een kaart bij van Koning Willem-Alexander. Vanzelfsprekend mochten de felicitaties van Burgemeester Sievers ook niet ontbreken. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.