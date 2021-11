Diamanten echtpaar woont nog waar alles is begonnen

,,Hier komt de hele wereld langs”, zegt Evert Schilder vanuit de woning aan het Zuideinde. Daar waar alles is begonnen met zijn vrouw Gaar Schilder (van Madoet). Ze kregen twee kinderen en dit jaar zijn ze zestig jaar getrouwd.

De koninklijke oorkonde hangt aan de wand. ,,Ik heb de brief voorzichtig open gehaald, die is vast niet voor ons, dacht ik. Maar toch wel”, zegt Gaar.

Evert Schilder (van het voormalig Woningbureau Intervent) wordt in januari 87, zijn vrouw Gaar is 85 jaar. Gaar: ,,We hadden eerst negen jaar verkering, dus we zijn zelfs bijna zeventig jaar samen!” Ook vanuit deze positie van harte gefeliciteerd.