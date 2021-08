Diamanten huwelijksstatus voor Jan en Dini uit Kwadijk

Vorige week donderdag hing in Kwadijk een feestelijke sfeer. Het echtpaar De Boer-Weegink had namelijk iets bijzonders te vieren. Zestig jaar geleden op 19 augustus gaven Jan (86) en Dini (83) elkaar het jawoord en daardoor werd nu de diamanten status bereikt.

Op 24-jarige leeftijd vertrok de Amsterdamse Jan (86) naar Canada. En dat terwijl hij inmiddels een relatie had met Dini (83). ,,Een jaar later ben ik hem achterna gereisd”, lacht Dini. ,,Dat was destijds een moeilijk beslissing. Vooral vanwege het feit dat ik mijn moeder in Nederland moest achterlaten.”

Het echtpaar woont onderhand al vijftig jaar in Kwadijk, waar Dini niets liever doet dan in haar mooie tuin werken. De kleurrijke tuin was tevens decor voor het fotomoment waarop burgemeester Sievers het stel kwam feliciteren met het behalen van de diamanten huwelijksstatus.