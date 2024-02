Diane Kwakman en de zoektocht van een zondagskind

Soms zijn mensen achteraf dankbaar voor iets dat op hun levenspad komt, waar ze op dat moment liever niet mee waren geconfronteerd. Zoals Diane Kwakman. Destijds 24 jaar, ze bruiste van energie, combineerde een veeleisende functie op de Zuidas met politieke ambities; de hooivork kon niet vol genoeg. Signalen van anderen negeerde zij, totdat het stoplicht letterlijk en figuurlijk op rood sprong. Een auto klapte achterop die van de Volendamse, die het leven maakbaar achtte. Dus Diane moest en zou snel terug in the business om haar werkzaamheden te hervatten. Het liep anders. Ze was futloos, kon weinig verdragen; het contrast met voorheen kon niet groter. Een lange zoektocht leidde tot bijzondere inzichten die zij, bijna tien jaar na het ongeluk, zal delen. In het kader van de Brain Balance-opleiding die zij momenteel volgt, zocht ze onlangs voor coaching-doeleinden drie vrijwilligers en in no time had zij zeventig aanmeldingen. ,,Er zijn veel meer mensen met klachten zoals ik die had. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat je zoveel flexibeler in het leven kunt staan, als je begrijpt hoe je je hersenen vóór je kunt laat werken.”