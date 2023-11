Dick ‘Bol’: het laatste rondje langs zijn KIVO

Nog één keer een rondje langs zijn KIVO, zoals hij al bijna zestig jaar deed. Dag in dag uit was Dick Kwakman (Bol) te vinden bij het bedrijf dat hij in 1966 stichtte. Als één van de dorpspioniers, die met hun onderneming nationale bekendheid zouden vergaren. En in het geval van KIVO ook de landsgrenzen over zou gaan. Maandag werd hij op 83-jarige leeftijd begraven. Zijn naasten stonden stil bij het leven en de impact van Dick Kwakman, wiens wens was dat de KIVO op dat moment volop in bedrijf bleef.

Al decennia lang zorgt KIVO niet alleen qua werkgelegenheid voor veel gezinnen, maar kunnen sportverenigingen en allerlei andere initiatieven rekenen op financiële support. Vijftien jaar geleden droeg Dick, zelf fervent tennisser, het directeursstokje over aan zijn jongste zoon Robert. ,,Hij was mijn vader, maar ook 25 jaar mijn collega en zat op kantoor tegenover me. Hij heeft alles opgebouwd, deed destijds een stap terug en fungeerde sindsdien als mijn klankbord”, zegt Robert, die in 2010 samen met zijn broers Louis en Henry de aandelen overnam. De KIVO breidde zich in de loop der tijd uit, aan de Julianaweg, maar ook met panden in Kosovo en in Zwolle.

,,Hij bleef altijd geïnteresseerd in de cijfers en controleerde alles, zelfs een dag voor zijn overlijden vroeg hij of ik een uitdraai wilde maken. En als ik iets tegen hem aan hield, bijvoorbeeld investeringen of dat we de stap richting Kosovo wilden maken, dan had hij aan twee woorden genoeg.” In januari van dit jaar kreeg Dick te horen dat hij ongeneeslijk ziek was, wat hem niet belette dagelijks tientallen kilometers te fietsen. Vorige week werd hij opgenomen in het ziekenhuis, wat voor hem totaal onbekend terrein was. Eén ding wist hij zeker: daar zou hij niet sterven als patiënt. Dat gebeurde in Volendam. ,,Het afscheid was gedenkwaardig en ook daar had hij – uiteraard – deels de regie in. Dat kenmerkt onze vader.”

,,Hij las veel, wist wat er speelde in de wereld en genoot ondertussen van zijn familie. Daarom was de klap groot toen hij het slechte nieuws kreeg. Het afscheid vond hij ook moeilijk.” Dick Kwakman zal voortleven in het bedrijf KIVO, alsmede in de vele evenementen, prestaties en het plezier van lokale sporters.