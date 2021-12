Dick en Nellie vieren diamanten huwelijk

,,Op de dansavond in de AMVO op Tweede Kerstdag in 1952 is het aangegaan”, herinnert Nellie zich als de dag van gisteren. Op 24 november vierden Dick (85) en Nellie (84) Steur hun zestigjarig huwelijk. Ter ere van de diamanten huwelijksstatus bracht burgemeester Sievers het gevierde echtpaar een bezoekje.

Dick en Nellie wonen net zo lang als dat ze getrouwd zijn in dezelfde woning. ,,Vanwege ouderdomskwaaltjes komen we niet veel meer buiten de deur. Het is daarom onze grote wens om tot het einde in onze geliefde woning te kunnen blijven wonen”, zegt Nellie.

Het grote geheim van een succesvol huwelijk is volgens de Volendammers: ‘erg veel geven en weinig nemen’. ,,Na zestig jaar huwelijk en daarvoor acht jaar verkering zijn we nog altijd zielsgelukkig met elkaar.”