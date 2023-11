,,Die Skielige Brillenjoeker et de Nok!”

Vorige week dinsdag was ik een van de sprekers bij ‘Kom Gank’. Deze bijeenkomst in de PX stond geheel in het kader van het Volendams dialect. De verschillende sprekers hadden het onder andere over het ontstaan van de taal, in welke mate het dreigt te verdwijnen, het Volendams en muziek, en enkele taalkundige aspecten.

Samen met Tiny Hoogland heb ik toegelicht hoe het Volendams door jongere en oudere generaties gesproken wordt. Het ontstaan van nieuwe woorden en termen binnen het dialect kwam hierbij ook ter sprake. Zo zorgde de zin ‘nái m’n werk kon ik effe muive, en dat was bere’ voor enige vragende blikken en gefronste wenkbrauwen in de zaal. Voor de rusteloze lezer die zich afvraagt wat dit betekent: ‘Na een werkdag had ik even de gelegenheid om uit te rusten, en dat was fijn.’ Mensen konden hun favoriete Volendamse woord online opsturen, of deze bij binnenkomst op een post-it note schrijven en op een whiteboard plakken. Uiteindelijk was dit bord helemaal gevuld met ‘pareltjes’. Ik heb een paar van mijn favoriete woorden en termen hier opgesomd:

’T poetje: Het ‘kontje’ van een brood.

Griet van Mairt: Gereformeerd.

Noop an: Net aan.

Bloate Knuihste: Blote vuisten.

De nok: De hik.

Erregeweujre: Tekeergaan.

Gnokken: Trek hebben in/verlangen naar.

Skielige brillenjoeker: Iemand met een bril die ietwat scheel kijkt.

Weet je zelf nog een geweldige term die zeker niet verloren mag gaan? Het is nog steeds mogelijk om deze op te sturen op www.cultuuredamvolendam.nl/projecten/komgank/

