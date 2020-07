Diepe kuil en opstaande rand in de bocht bij de Seinpaal

Op de T-splitsing van de Westerven met de Dijkgraaf de Ruiterlaan (bij de oude sporthal De Seinpaal) is het oppassen geblazen. Een half jaar geleden is hier onder het asfalt wegdek van de Ruiterlaan een duiker geplaatst.

Het wegdek is er op de T-splitsing in de hoek opgevuld met stelconplaten. Eén ervan is in de loop van de afgelopen maanden weggezakt en er zit een diepe kuil voor. Automobilisten die rechtsaf gaan richting de volkstuinen, kunnen schade aan de banden of vering oplopen.

Maar motor- en scooterrijders, die er de bocht om gaan, die moeten ècht uitkijken. Door de kuil en opstaande rand kunnen ze een lelijke smak maken op het wegdek. Het is zaak hier snel wat aan te doen om erger te voorkomen.