Dijklander Ziekenhuis start uitgestelde urgente zorg weer op

Vanaf vandaag heeft het Dijklander Ziekenhuis de poliklinische zorg voorzichtig weer opgestart. De afgelopen week laat het aantal opnames van coronapatiënten een licht dalend beeld zien. In het Dijklander Ziekenhuis komt er daardoor langzamerhand meer ruimte voor zorg aan andere patiënten. Hierbij gaat het om patiënten die de zorg het hardst nodig hebben.

Bestuursvoorzitter Arno Timmermans: “De afgelopen tijd stond ons ziekenhuis voornamelijk in het teken voor zorg aan coronapatiënten en acute zorg. Dat heeft gezorgd voor een achterstand in de ‘normale’ ziekenhuiszorg. Nu het aantal coronapatiënten afneemt, komt er ook weer ruimte voor poliklinische zorg aan patiënten met klachten die niet kunnen wachten.”

Landelijke richtlijnen

In de gehele regio zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over welke patiënten als eerst geholpen moeten worden. Deze afspraken zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen waarin staat welke diagnoses het meest urgent zijn. Het is dus niet in alle gevallen zo dat patiënten van wie hun behandeling al een tijd geleden is uitgesteld, nu als eerste aan de beurt zijn. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat hun behandeling doorgaat zodra het kan. Alle patiënten die een afspraak hebben staan, worden persoonlijk gebeld of deze wel of niet doorgaat. Zij hoeven daarvoor niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis.

Zorgvuldig proces

Dat de urgente zorg nu weer opgestart wordt, betekent niet dat het Dijklander gaat draaien zoals voorheen. Er is nog steeds sprake van hoge druk op de intensive care. Timmermans: “Ook moeten we rekening houden dat er ook weer opvlammingen kunnen zijn. Dit is mede afhankelijk van besluiten van de overheid de komende maanden over de maatregelen en de effecten die deze gaan hebben op de zorg. Wekelijks wordt bekeken welke patiënten naar het ziekenhuis kunnen komen en welke patiënten helaas langer moeten wachten. Het opschalen is een zorgvuldig proces dat stap voor stap verloopt. Wekelijks beoordelen we hoe en welke zorg we door kunnen laten gaan.”

Veilig

De patiënten van wie hun afspraak of behandeling nu weer wordt ingepland, hoeven zich geen zorgen te maken over de veiligheid in het ziekenhuis. In het ziekenhuis zijn alle benodigde maatregelen genomen om afspraken voor zowel patiënt als zorgverlener veilig te laten verlopen.

Zo worden patiënten en bezoekers gescreend bij de ingang, zorgt het ziekenhuis ervoor dat er zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis zijn en zijn de wachtkamers van de poliklinieken bijvoorbeeld anders ingericht. Ook wordt aan patiënten gevraagd om niet te vroeg te komen, zoveel mogelijk alleen te komen en onderling 1,5 meter afstand te bewaren. Op de website van het ziekenhuis staat meer informatie over de maatregelen en een overzicht van de veel gestelde vragen over afspraken, behandelingen en bezoek.