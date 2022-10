Dijkversterking Broeckgouw gestart

Na een zorgvuldige voorbereiding zijn op 16 augustus van dit jaar de uitvoerende werkzaamheden bij de Zeedijk in Edam-Volendam gestart. Die zullen naar verwachting tot 2025 duren. De eerste stappen verlopen voorspoedig, zo concluderen omgevingsmanager Renie Ralduin en uitvoerder Robbert Balstra.

Het gedeelte van de dijk waaraan op dit moment wordt gewerkt, duidt de Alliantie Markermeerdijken aan met Module 9 – Broeckgouw. Deze begint ter hoogte van de jachthaven van Edam en loopt tot aan de kaap van het Noordeinde bij Volendam. Uitvoerder Robbert Balstra houdt zich daar onder meer bezig met het plannen en voorbereiden van de uitvoerende werkzaamheden. Bovendien zorgt hij voor de dagelijkse aansturing van de werklieden. “Een van de eerste dingen die we deden, was het aanbrengen van afrasteringen en een amfibiescherm om het werkterrein af te zetten”, vertelt hij. “Dit om te voorkomen dat beschermde diersoorten het terrein op komen. Als bijvoorbeeld een rugstreeppad zich in het gebied nestelt, mogen wij namelijk niet verder werken. Dat heeft natuurlijk veel gevolgen voor de planning van het hele project.”

Over het water

Daarnaast is gestart met het uitbaggeren van de vaargeul die leidt naar de loslocatie die wordt aangelegd aan het Noordeinde. “Die vaargeul hebben we nodig om per boot de materialen aan te leveren die we voor de versterking gaan gebruiken”, legt Robbert uit. “Vrijwel alles, zo’n 95 procent, komt over het water. Zo voorkomen we dat er veel werkverkeer langs en door Volendam moet.” Ook al het zand dat voor de buitendijkse versterking wordt gebruikt - de volgende fase van het project – wordt op deze manier aangevoerd. “Bij de Zeedijk brengen we het zand laag voor laag aan”, vertelt Robbert. “Pas als het goed is ‘ingeklonken’, dus als een laag stevig genoeg is, komt de volgende laag erop. Dit proces zal tot volgend jaar duren. Daarna gaan we de damwanden aanbrengen.”

Wegafsluiting

Waar de omwonenden al veel eerder mee te maken krijgen, is de afsluiting van de weg over de Zeedijk. “Die duurt tot eind mei volgend jaar”, vertelt Renie. “De mensen in de buurt hebben daar een brief over gekregen en ook is het ter sprake gekomen in de informatiebijeenkomsten die we hebben georganiseerd. De lantaarnpalen daar hebben we inmiddels weggehaald en aan de andere kant van de weg zijn tijdelijke palen gekomen die op zonne-energie werken.”

Kronkelen

Bewoners van Edam-Volendam die bang zijn dat het karakteristieke kronkelige karakter van de dijk door de werkzaamheden wordt aangetast, kan Renie geruststellen. “Overal waar we werken is het uitgangspunt om het huidige karakter van de dijk zoveel mogelijk te behouden”, legt ze uit. “Dus ook hier. Daarbij hebben we in eerder stadium afwegingen gemaakt tussen de gevolgen voor natuur, milieu en omgeving. Maar ook hebben we natuurlijk gekeken naar wat prijstechnisch gunstig is. Experts hebben vervolgens alle plannen heel nauwkeurig uitgewerkt. We zijn dus goed voorbereid, maar dat neemt niet weg dat je altijd te maken kunt krijgen met iets dat je niet in de hand hebt. Bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, of een archeologische vondst waar je op stuit. Daarnaast lopen er verschillende projecten binnen de gemeente Edam-Volendam, zoals de reconstructie van de Julianaweg. Die hebben een direct raakvlak met onze werkzaamheden, waaronder de afsluitingen. Daarover hebben we dus intensief contact met de gemeente. Hoe dan ook: we zijn goed van start!