Dijkversterking Het Slobbeland Terwijl de voorbereidingen voor de dijkversterking op het Noordeinde in volle

gang zijn door de Alliantie Markermeerdijken, worden de golven op het Zuideinde

op eigen initiatief getemd.







Bij Stichting Recreatiecentrum Het Slobbeland is het dijkje verhoogd en versterkt. Tijdens harde wind of storm kwam het meerdere malen voor dat het water zo hard tegen de dijk aan beukte, dat er overstromingen kwamen. Dit gaat even goed, maar na een tijdje begint dan ook het land steeds meer af te breken.



Als een soort sneeuwbaleffect worden de brokken dan steeds groter en komen er gaten te zitten in het land. Om meer overstromingen te voorkomen heeft Het Slobbeland de gemeente benaderd, die het ermee eens waren dat er iets moest gebeuren. ,,Nu hebben we onderaan een soort stenen muurtje, die breekt de golven al een beetje. Maar zoals je kunt zien is het hier ook een beetje verhoogd en loopt het schuiner af.



Zo hopen we in ieder geval de komende jaren overstromingen te voorkomen’’, vertelt Mark Schokker, bestuurslid van Het Slobbeland. Om Het Slobbeland weer echt klaar te maken voor het seizoen, moet er alleen nog wat gras groeien op de nieuwe grond. |Doorsturen

