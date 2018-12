Diner van Nationaal Ouderenfonds voor 83 senioren

Door het Nationaal Ouderenfonds worden er elk jaar rond Kerstmis door het gehele land Kerstdiner georganiseerd. Met name voor senioren en eenzame ouderen zijn deze diners opgezet, zodat zij in deze feestelijke periode ook een ontspannende avond beleven. Hotel Volendam Van der Valk werkt al 15 jaar mee aan dit diner voor senioren.

Woensdagavond was in Hotel Volendam weer het jaarlijkse diner en zo konden 83 senioren, voornamelijk uit Edam en Volendam, een fijne avond beleven. Een 20-tal gasten werden deze avond met de auto opgehaald en na het heerlijke diner weer thuis gebracht. Ook werden veel senioren door hun kinderen naar Katwoude gebracht. De aanvang van dit samenzijn was om 17.30 uur.