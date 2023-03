Dipjes en Datjes

Door: René Schilder

Zo is de naam van onze appgroep. Niet echt een heel bijzondere naam, vind ik zelf. Ik weet dat er wat ‘gekkere’ namen van groepschats de rondte gaan. De appgroep is eigenlijk een kleine familieapp met daaraan toegevoegd wat vrienden en bekenden met dezelfde passies. Je zou in eerste instantie denken dat de appgroep liefhebbers van een drankje met een lekker borrelhapje en dipjes van Duyvis bevat, die zo nu en dan gezellig bijpraten over ditjes en datjes. Maar schijn bedriegt… Al ruim een jaar waag ik mezelf bij tijd en wijle aan een dipje in het IJsselmeer. En met mij dus nog een paar fanatiekelingen. Voor dat doeleind is de app in het leven geroepen: heeft iemand zin om zich in het ijskoude water achter Willem Prins onder te dompelen, dan plaatst diegene een lokroep in de Dipjes & Datjes app. Na het trotseren van het ijzige water bespreken we de ‘Datjes’. Een veelbesproken ‘datje’ betreft de vele hondendrollen die op het veldje en het schelpenstrandje liggen. Het is namelijk niet zo’n lekkere start als er stront tussen je tenen zit. Wel zo netjes als de hondenuitlaters de drol van hun viervoeters even opruimen.

Enfin, vooraf verklaren we onszelf wel eens voor gek, maar achteraf kunnen we de wereld aan. Of het een hype is durf ik niet te zeggen. Wat ik wel weet is dat we niet de enigen zijn die zich goed voelen bij deze vorm van het opwekken van natuurlijke prikkels. De afgelopen jaren heeft het ‘dippen’ flink aan populariteit gewonnen. Ik kan het niet iedereen aanraden, maar mocht je openstaan voor deze – in onze ogen – gezonde prikken, dan moet je het gewoon doen!

En oh ja, deze groep lust trouwens ook gewoon een wijntje met lekkere dipjessausjes van Duyvis.