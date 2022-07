Directeur Evert Kroon neemt afscheid van onderwijs

Na 42 jaar in het onderwijs nam Evert Kroon donderdag afscheid op het plein van de Aventurijn. Na zeven jaar in Edam stapte Evert in 1987 over naar de St. Vincentiusschool, eerst als leerkracht en vanaf 1993 als directeur. Evert maakte maar liefst vier verhuizingen mee met de school.

In september 2018 stond Everts wereld even stil. Na een zeer ernstig fietsongeluk kwam hij op de IC terecht. Zijn leven kwam in het teken van herstel en fysieke ellende te staan en daarbij kwam een aantal goede vrienden hem te ontvallen. Een zware periode, maar Evert kreeg alle steun van zijn gezin.

Nu krijgt Evert tijd om zich volledig te gaan focussen op zijn grote hobby: fietsen met de kameraden van de Kneuzen. Evert wordt namens alle ouders en leerkrachten bedankt voor zijn tomeloze inzet voor het kind dat een extra steuntje in de rug verdient.