Directeur Evert Kroon neemt afscheid van onderwijs

Na 42 jaar in het onderwijs nam schooldirecteur Evert Kroon donderdag afscheid op het plein van de Aventurijn. Aangekomen in een camper werden hij en zijn vrouw Lida door een erehaag geleid naar de voor hen klaarstaande stoelen. Daar werden zij verrast met een prachtig programma speciaal voor Evert. Na een treffende speech van Christiaan Blom werden er liedjes gezongen en dansjes uitgevoerd en werd Evert getrakteerd op persoonlijke afscheidswoordjes van het hele team. Tenslotte werd Evert overladen met cadeaus. Hij werd er stil van.

Door Klaas Smit

Sinds 1980 zit meester Evert al in het onderwijs. Eerst zeven jaar actief op de Molenakker te Edam, daarna stapte hij over naar de St. Vincentiusschool. Eerst als leerkracht van groep 7 en vanaf 1993 als directeur. Evert heeft 29 jaar aan het hoofd van de school gestaan. In die 29 jaar heeft Evert te maken gehad met vier verhuizingen. Ooit begonnen in het Boelenspark met een handvaardigheidszaal ter grote van twee lokalen, een gymzaaltje en een keuken. ,,Pas als je het niet meer hebt, dan ga je het missen”, zo klonk Evert sentimenteel. Everts werk op school was belangrijk voor hem. Hij stond bekend als directeur die altijd voldoende tijd nam voor ouders die nieuw op school kwamen. Ouders die een verhaal te vertellen hadden. Een verhaal doordrenkt van teleurstelling en waarin het vertrouwen in het onderwijs geschonden was. Na een periode onder Everts hoede op de St. Vincentiusschool kregen ouders langzaam maar zeker vertrouwen in het onderwijs terug. Wanneer ouders dan vertelden dat ze hun verloren kind weer terug hadden, dan voelde dat als een overwinning voor Evert. En de credits gaf hij direct aan de leerkrachten, die hij steevast gesteund heeft met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

In september 2018 stond de wereld even stil voor Evert en zijn naasten. Evert kwam na een zeer ernstig fietsongeluk in het ziekenhuis op de IC terecht. Na een lange periode van herstel en fysieke ellende was de koek nog niet op. Bovendien zijn een aantal goede vrienden hem de afgelopen jaren ontvallen. Dat valt niet mee, maar Evert wordt gesteund door zijn vrouw Lida, hun drie dochters en schoonzoons.



Nu krijgt Evert tijd om zich volledig te gaan focussen op zijn grote hobby: fietsen met de kameraden van de Kneuzen. Ze rijden door heel Europa, door Baskenland, Zwitserland of Rome. Een welverdiende afleiding na een prachtige carrière in het onderwijs. Evert wordt namens alle ouders en leerkrachten bedankt voor zijn tomeloze inzet voor het kind dat een extra steuntje in de rug verdient.