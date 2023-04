Inspraakperiode breekt aan voor omgevingsvisie tot 2050

‘Dit is beleid op hoofdlijnen’

De omgevingsvisie van de gemeente wordt ‘ter inspraak vrijgegeven’. Daar stemde een meerderheid van de gemeenteraad afgelopen donderdag mee in. De bevolking van Edam-Volendam kan er nu haar mening over gaan geven. In juli zal de definitieve visie worden bediscussieerd in de raad. Die gaat over de periode tot 2050 en het opstellen daarvan is een landelijke vereiste. Veel belangrijke thema’s komen daarin naar voren, zoals: een mogelijk bedrijventerrein in De Purmer, de woningbouwopgave en energie.

Door: Laurens Tol

Er werd tijdens de raadsbijeenkomst uitgebreid gesproken over de visie. Het gaat dan ook om iets belangrijks, waarvoor men vele pagina’s aan informatie voor de kiezen kreeg. De raadsleden deelden complimenten uit aan het college en hun ambtelijke staf voor het opstellen van dit omvangrijke document. Uiteraard gaven de raadsleden daarnaast nog aanbevelingen die de visie volgens hen nog beter zouden kunnen maken.

Zo wilde Henk de Boer (Lijst Kras) graag nog aandacht vragen voor de ‘verloedering van het oude centrum van Volendam’. De Boer: ,,Het Brijkie, het Havendijkje en de aanblik van de slecht onderhouden, vervallen en lege panden op en rond de dijk is een doorn in het oog. In de omgevingsvisie zou je daarover een krachtig statement verwachten, om verdere verloedering tegen te gaan. Helaas is die hierin te vrijblijvend.”

Het raadslid vroeg verder aan de wethouder of er al gesprekken zijn gevoerd met grondeigenaren rond het Brijkie om de situatie daar te verbeteren. Wethouder Marisa Kes vond dit soort punten op een te gedetailleerd niveau om op te nemen in de omgevingsvisie. Dit is ‘beleid op hoofdlijnen’, lichtte zij toe en dat gaat niet over ‘specifieke pandjes’. Wethouder Angelique Bootsman ging nog wel kort in op de toestand van panden op en rond de dijk door te melden: ‘Uw zorg, is ook onze zorg. Je hebt het niet allemaal in de hand, je hebt te maken met eigenaren en de tijd. Het is te hopen dat daar binnenkort nieuwe ontwikkelingen rond gaan plaatsvinden’.

Sean Tol (GroenLinks) stipte een punt aan waarop de omgevingsvisie minder goed scoort, namelijk: duurzaamheid. ,,Daarin geeft het planMER ons twee dikke onvoldoendes. Met de verwachting dat deze visie voor geen of beperkte verbetering gaat zorgen. Op het gebied van hernieuwbare energie scoren we 4,8 procent, terwijl het landelijk gemiddelde 10 procent is. We moeten alle zeilen bijzetten in de nieuwe duurzaamheid-agenda om deze achterstand in te lopen.”

Wethouder Dijkshoorn reageerde en deelde bijna terloops nog iets belangrijks mede rond de opwekking van zonne-energie: ,,Er staan inderdaad geen grote ambities in. Wel enkele kleine, misschien kan ik u daar blij mee maken. We zijn volop bezig met het verhaal van de kleine windmolens bij agrarische bedrijven. Maar dit gaat niet hard meetellen bij het genoemde percentage. Binnenkort komen we ook met het ‘lege-vrij’ vergunnen van zonnepanelen op daken in het beschermd stadsgezicht en monumentale gebouwen. In 2050 moeten we wel energie-neutraal zijn.”Ook de komst van een mogelijk nieuw stadion in De Purmer werd besproken. Pim Bliek (PvdA) maakte duidelijk dit gebied graag groen te willen houden, met uitzondering van een terrein om bedrijven aan de Julianaweg naartoe te laten verhuizen. Hij is dan ook niet vóór een voetbalstadion van FC Volendam in De Purmer, maar ziet er nog wel mogelijkheden voor amateur- sportvelden. Volgens Nico van Straalen (GroenLinks) duidt alles erop dat de coalitie graag een nieuw onderkomen van deze profclub wil realiseren. Andere partijen reageerden door te zeggen dat ze de opties voor dit soort zaken graag open willen houden. En niet nu al willen invullen door bepalingen in de visie op te nemen dat het gebied per se groen moet blijven.

Op 20 juli aanstaande zal de gemeenteraad opnieuw uitvoerig spreken over het onderwerp van de omgevingsvisie.