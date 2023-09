Dit weekend barst de Kunstmaand los

Dit weekend vond het Singelfestival in Edam plaats, met een spetterend programma en markeerde daarmee het startsein van de Kunstmaand. Hierop volgen prachtige exposities op bijzondere plekken, boeiende concerten, interactieve lezingen en creatieve doe-activiteiten. Het thema ‘Recycle!’ wordt op verschillende manieren door de deelnemers geïnterpreteerd, variërend van letterlijk tot abstract en zo nu en dan vrij. In de eerste twee weken van de kunstzinnige maand oktober kom je ogen, oren en handen tekort.

In de Kunstmaand geeft Jannig Kwakman lezingen in de bibliotheek.Foto: Babiche Tervoort

Exposities

Van de beroemde Spaander collectie tot en met grafiek en kunstwerken gemaakt door kinderen, tijdens de Kunstmaand zijn er verrassende exposities voor jong en oud.

Spaander’ in Oosthuizen: een deel van de beroemde Spaandercollectie verhuist tijdelijk naar de Grote Kerk in Oosthuizen. Van 30 september tot en met 8 oktober, in het weekend.

IMAGINE van Stichting Grafein: 297 kleine prenten op briefkaartformaat van kunstenaars van over de hele wereld in de broedplaats De Broederij in Volendam. Tot en met 22 oktober, in het weekend.

Riemersma meets Roos: confrontatievergelijking van het werk van twee notoire Edamse kunstenaars, Aart Roos en Hayo Riemersma, in de Grote Kerk in Edam. Van 8 tot en met 29 oktober.

Dik Trom | Kunst achter de dijken: presentatie van het binnenschools workshoptraject met scholen van Warder en Kwadijk, met als inspiratie de kunstenaars uit de tijd van Dik Trom. Vrijdag 13 oktober om 15 uur bij De Breek in Oosthuizen.

Lezingen en evenementen

Presentatie Léjveslied: dichter Sijmen Tol presenteert zijn unieke dichtbundel met 18 gedichten in het Volendams plus Nederlandse vertaling op dinsdag 10 oktober om 20.00 uur in het Stolphoevekerkje. Bekijk alvast de voorproefjes op YouTube kunstenaarsdeswaterlands!

Kermis in Volendam door de ogen van kunstenaars: Jannig Kwakman houdt opnieuw deze succesvolle lezing welke je een verrassend kijkje in de kermis geeft. Aan de hand van schilderijen en tekeningen laat Jannig zien hoe kustenaars op hun eigen manier de kermis hebben vastgelegd. Donderdag 12 oktober om 19.30 uur in de bibliotheek in Volendam.

Een visuele reis door de levensloop: een bijzondere wisselwerking tussen conservator Julie Hengeveld en Fotograaf des Waterlands Anja de Graaff. Zij geven op eigen wijze inzicht in de menselijke levensloop in deze lezing op zondag 15 oktober in het Edams Museum. Er zijn twee sessies, om 14 uur en om 15.30 uur.

Muziek

In het eerste weekend van de Kunstmaand host de Grote Kerk in Oosthuizen op zaterdag 30 september een akoestisch liveconcert van Lianne Bakker en Melissa van Belleghem. Zij spelen de mooiste muziek uit de sixties en seventies. In PX in Volendam geven de Zangertjes van Volendam op zaterdag 1 oktober een concert en presenteert P.J.M. Bond op vrijdag 6 oktober zijn album ‘In Our Time’ op unieke wijze met een volledige band en strijkers. Ook in De Harmonie kun je terecht voor livemuziek. Op donderdag 12 oktober is daar een bijzondere avond rondom Marco Bakkers interdisciplinaire boek ‘An Ode To Winnie’ met muziek, gedichten en een vragen- en signeersessie.

Workshops

In de Kunstmaand kan iedereen zijn of haar creatieve talenten ontdekken en uitbouwen. De kunstenaars in de De Broederij geven inspirerende workshops voor volwassenen met verschillende technieken en materialen:

Lynn Smit met de etstechniek Droge Naald (11 oktober om 19.00 uur)

met de etstechniek Droge Naald (11 oktober om 19.00 uur) Bianca Vos met Textielkunst en recycle bijzondere stoffen (11 oktober om 19.00 uur)

met Textielkunst en recycle bijzondere stoffen (11 oktober om 19.00 uur) Hanneke van Gent met o.a. ecoline, stift en verf (11 en 18 oktober, voor volwassenen om 11.30 uur, voor 8+ om 13.00 uur)

In het kerkje van Middelie kun je in het weekend van 14 en 15 oktober oude objecten een nieuwe look & feel geven in drie ‘Upcycle’ workshops:

Workshop Japanse Kintsugi om 11.30 uur

Workshop Objecten maken van oude boeken om 13.30 uur

Workshop Upcycle kleding om 15.30 uur

Ook leuk: gezellig samen met je (klein)kinderen zonnevanger raamdecoratie maken van gebruikte materialen. Het kan op zondag 8 oktober van 12.00 tot 16.00 uur in de kerk van Beets.

Tip: meld je tijdig aan voor de workshops en lezingen, want vol = vol. Informatie hierover vind je op kunstmaandedamvolendam.nl. Hier vind je ook exacte tijden en het complete programma van de Kunstmaand.

Op 10 oktober presenteert Sijmen Tol zijn unieke dichtbundel. Foto: Bob Doets