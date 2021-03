Dit zijn de beste koffiemokken van 2021

Partner content

Je hebt ondertussen allerlei verschillende cups getest om erachter te komen welke smaak jij nou echt het lekkerst vindt. Uit dit onderzoek zou onder andere kunnen komen dat bepaalde Dolce Gusto cups toch je favoriet zijn. Of heb je toch liever die heerlijke Nespresso cups? Of toch Lavazza cups? Het is wel duidelijk, de keuze is reuze. Op het gebied van koffiemokken geldt dit eigenlijk ook. Het is natuurlijk wel van belang om de beste mok aan te schaffen, anders zul je niet echt goed kunnen genieten van dat kopje koffie dat je hebt gezet met behulp van je favoriete cups. Door de onderstaande koffiemokken te kopen zul je zeker kunnen genieten van de koffie.

JoyJolt Cadus dubbelwandige geïsoleerde mok

Mogelijk ben jij iemand die echt urenlang aan dezelfde kop koffie kan nippen. De JoyJolt Cadus mokken zullen dan zeker iets voor jou zijn. Deze mok is namelijk gemaakt van borosilicaatglas, terwijl het ook nog eens dubbelwandig is. Dit is gedaan zodat het optimaal geïsoleerd is. Dit is namelijk het doel van de JoyJolt Cadus, het is echt speciaal ontworpen om je koffie urenlang op een perfecte drinktemperatuur te houden. Voor een persoon die dus de hele dag over hetzelfde kopje koffie kan doen is deze mok dus echt perfect. Dit is ook zeker het geval doordat ze in de magnetron kunnen, terwijl je de JoyJolt Cadus ook eenvoudig kan reinigen in de vaatwasser. Ze zijn bovendien vriezer- en ovenbestendig.

Sweese stapelbare mokken

Zo nu en dan word je wakker en voel je direct dat het een zware dag zal worden. Het is dan slim om direct een grote kop koffie naar binnen te werken. Je zult dan wel een extra grote mok moeten hebben natuurlijk, wat met behulp van de Sweese stapelbare mokken zeker wel goed zit. Ze wegen 21 gram, hierdoor zijn ze eenvoudig vast te houden. Dit komt ook zeker door het handvat, dit is oversized wat ervoor zorgt dat je hand er gemakkelijk doorheen kan. De mokken van Sweese zijn maar liefst 10 centimeter hoog, dus dat is wel echt groot. Gelukkig kun je ze stapelen, hierdoor zullen ze niet te veel ruimte innemen in je keukenkastje.

Contigo AUTOSEAL West Loop

Als je je koffie altijd meeneemt op reis naar werk of school bijvoorbeeld? Je kunt het drankje dan warm houden in deze hoogwaardige roestvrijstalen reismok van Contigo. Dit exemplaar is morsbestendig en lekvrij. Dat is natuurlijk superhandig, want zo zal het niet bijvoorbeeld je laptop beschadigen in je tas. Met Thermalock Vacuümisolatie zal deze mok van Contigo je warme dranken tot maar liefst zeven uren warm houden. Je koude dranken kun je hier ook in bewaren, dit zal maar liefst 18 uur koud gehouden worden. De Contigo AUTOSEAl West Loop heeft nog meer voordelen. Zo is dit model verkrijgbaar in drie verschillende maten, terwijl ze ook nog eens geproduceerd zijn in 20 verschillende kleuren. Ze kunnen daarnaast schoongemaakt worden in de vaatwasmachine.

Williams-Sonoma dubbelwandige glazen koffiemokken

Glazen koffiemokken zien er natuurlijk prachtig uit, maar ze kunnen wel hartstikke onpraktisch zijn. Dit komt doordat ze soms te heet worden om vast te houden. Met deze Williams-Sonoma mokken zul je geen last meer hebben van dit probleem. De producenten hebben namelijk een slimme oplossing bedacht, hiervoor hebben ze gebruik gemaakt van een dubbele wand van borosilicaatglas. Dit creëert een isolerende luchtlaag, wat je drank warm zal houden. De buitenzijde van de mok zal juist koud en veilig aanvoelen, dus jij kunt zonder enige moeite je kop koffie vasthouden. Door de dubbele glaslaag lijkt het drankje bovendien te zweven, dus het ziet er ook nog eens leuk uit.