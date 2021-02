Dit zijn de voordelen van matcha poeder

Partner content

Mogelijk ben je al bekend met matcha poeder. Dit ingrediënt is namelijk een waar fenomeen aan het worden en wordt gezien als een healthy food. Als je matcha poeder al kent dan zal dit naar alle waarschijnlijkheid komen door die heerlijke matcha thee. Je herkent dit warme drankje aan de typische groene kleur, al smaakt het natuurlijk ook echt heel erg lekker. Als je eenmaal matcha hebt geproefd dan zul je nooit weer andere thee willen drinken. Het is dus zeer lekker, maar het is ook nog eens zeer gezond. Twee vliegen in één klap!

Wat is matcha poeder überhaupt?

Matcha is een type groene thee die je in allerlei gezondheidswinkels wel kunt kopen, al is dit ook online mogelijk natuurlijk. Het is dus een thee, maar toch wordt het met name verkocht in de vorm van een poeder. Oorspronkelijk komt matcha uit Japan, het is daar traditie om het blad fijn te malen. Vervolgens kun je de plant in haar volledigheid innemen. Hier zit een idee achter. Het moet er namelijk voor zorgen dat je alle vitamines, mineralen en antioxidanten binnenkrijgt zonder dat het blad verloren gaat. Bij munt is dit juist wel het geval. Hieronder vind je de voordelen van matcha poeder.

Verlaagt cholesterol

Eén van de voordelen van matcha poeder is dat het ervoor kan zorgen dat het gehalte van cholesterol in je bloed minder wordt. Dit is dus al zeer positief, maar hier komt nog eens bovenop dat je ook de schade die al aangericht is door vrije radicalen volledig kan omkeren met behulp van matcha poeder. Mensen die op het moment al last hebben van cholesterol problemen moeten dus zeker met enige regelmaat een kopje matcha thee drinken. Ditzelfde geldt voor Nederlanders die te hoge ontstekingswaarden hebben.

Helpt bij het afvallen

Daarnaast kan matcha ook helpen bij het afvallen, wat komt doordat het je bloedsuikerspiegel laag houdt. Dit werkt bevorderend voor het verliezen van gewicht. Deze waarden zullen gedurende de dag constant pieken en dalen. Na een maal zal je bloedsuikerspiegel namelijk fors stijgen, je lichaam gaat hierdoor insuline aanmaken. Te veel insuline zal omgezet worden in lichaamsvet. Matcha houdt dus de bloedsuikerspiegel laag, wat ervoor zorgt dat minder vet opgeslagen zal worden. Hierdoor kan het ook direct diabetes type 2 voorkomen. Heb je al last van deze ziekte? Matcha poeder kan je klachten aanzienlijk verminderen.

Veel polyfenolen

Matcha thee bevat bovendien veel polyfenolen. Dit zijn antioxidanten die je lichaam beschermen tegen vrije radicalen. Vrije radicalen zijn op hun beurt moleculaire deeltjes die je DNA kunnen beschadigen. Je zou hierdoor onder andere beschadigingen kunnen krijgen in de cellen van je bloedvaten. Hierdoor kan cholesterol makkelijker groeien, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Matcha bevat dus veel polyfenolen. Dit zal ervoor zorgen dat je cellen beter beschermd zijn tegen beschadigingen. Dit komt doordat je DNA in principe bedekt wordt. Die bescherming is een stuk beter bij matcha thee dan bij bijvoorbeeld normale groene thee.

Versterkt immuunsysteem

Daarmee zijn we er nog niet, want matcha heeft tevens als voordeel dat het je immuunsysteem versterkt. Dit komt doordat het blad naast polyfenolen ook het antioxidant L-theanine bevat. Dit is een aminozuur wat zorgt voor een kalmerend effect op de hersenen. Hierdoor zou matcha thee in principe heel goed kunnen werken tegen veel stress. Dit stofje stimuleert hierbij direct ook je immuunsysteem. Door veel matcha thee te drinken zul je er dus ook voor zorgen dat je niet zo snel last krijgt van de griep of een nare verkoudheid, terwijl ook andere ziektes naar alle waarschijnlijkheid minder effect op je zullen hebben.