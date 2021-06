Dit zijn dé zonnebrillen van 2021

Net als in de fashion zie je ook in de brillentrend regelmatig klassiekers terugkomen. En waarom ook niet. Kijk je naar de trend van 2021 voor zonnebrillen, begrijp je überhaupt niet dat deze modellen ooit weggeweest zijn.

Zomer, zon, muziek, en een zonnebril. Ze horen bij elkaar. Want of je nu op een terras neerstrijkt, naar een festival gaat of naar het strand, een zonnebril is een absolute voorwaarde. Zowel voor je looks als ook voor bescherming voor je ogen.

Trendy en beschermend

Een zonnebril is niet alleen fijn als de zon schijnt maar een zonnebril is hetzelfde als zonnecrème voor je huid. Net zoals bij zonnebrandcrème zijn er ook bij zonnebrillen verschillende in de beschermende factor. Wil je een zonnebril met een goede bescherming tegen uv-stralingen, dan kies je het liefst zonnebrillen met een Categorie 3. Deze zijn categorie kan goed tegen sterk zonlicht en beschermt je in de zomer dus tegen de schadelijke invloeden van uv-stralen. En dat is belangrijk omdat je door je ogen regelmatig bloot te stellen aan uv-straling staar of zelfs oogkanker ontwikkelen. Een goede zonnebril met goede bescherming hoeft overigens niet duur te zijn. Het merk Cheapass zonnebrillen heeft online een brede collectie die niet alleen voldoet aan deze categorie 3 maar die ook nog eens heel trendy en uitermate betaalbaar is.

De hit van 2021 is de cat-eye bril

Ken je de katachtige krachtpatser nog? In de jaren 50 en 60 was het een hit onder de werkende vrouwen. Met name secretaresses droegen massaal deze bril. Het model stond in die tijd voor de geëmancipeerde en zelfstandige vrouw. Dat de bril ook een sexy imago kreeg was te danken aan Marilyn Monroe die de bril droeg in haar rol als naïeve bijziende blondine in de film „How to Marry a Billionaire“.

Ook in de moderne variant creëert deze zonnebril een elegant en maar ook sexy oogopslag. De absolute finishing touch voor elke vrouwelijke outfit dus. Daarnaast is van alle zonnebrillen trends deze vorm bril een aanrader voor dames met wat rechthoekige gelaatstrekken. De bijzondere vorm van deze katachtige bril zorgt bij een trapeziumvormig of rechthoekig gezicht namelijk direct voor zachtere gelaatstrekken. Het gezicht wordt zeg maar optisch opgetild waardoor het een rondere vorm krijgt.

De pilotenbril

Sinds de piloten bril op de markt kwam, is deze niet meer weg te denken. Werd de zonnebril in 1936 ontworpen voor de Amerikaanse piloten die last hadden van de zon, wist de firma Bausch & Lomb er een onuitwisbare indruk mee te maken en een niet te evenaren trend te creëren. Was er voorheen alleen een pilotenbril heren model is de moderne variant ook zeer in trek bij dames. Ook variant met de spiegelglazen is weer helemaal trendy.

De ronde retrobril

De bril met de ronde glazen werd vooral in de jaren 60 een hit door Ozzy Osbourne en natuurlijk John Lennon. Was de ronde look even naar de achtergrond verdwenen, is deze weer helemaal terug. En of je nu gaat voor blauwe, bruine of roze glazen, voor een metalen variant, kunststof of een combinatie van beide materialen, met deze bril scoor je sowieso.