„We moeten blijven vieren hoe we samen in vrijheid leven”

Dodenherdenkingen Pellersplein en Oorgat

In Edam bij monument ‘De Tochtgenoten’ aan het Oorgat en in Volendam op het Pellersplein, stonden afgelopen zaterdagavond tientallen mensen stil bij slachtoffers uit de gemeente van de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Nederlands-Indië.

Straten door de hele gemeente kleurden traditiegetrouw rood-wit-blauw met halfstok hangende vlaggen. Terwijl om half zeven de twee minuten stilte begonnen in Edam, namen tjirpende vogels in de hoge bomen aan het Oorgat het toneel over. In Volendam werd het herdenkingsmoment ingeleid door het gebonk van kerkklokken.

Twee ceremonies

Afgelopen 4 mei kwamen er weer vele tientallen mensen op de Nationale Dodenherdenking in Edam en Volendam af. Bij de twee ceremonies, die tegelijkertijd plaatsvinden, werden in Edam de Joodse stadsgenoten herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd. In Volendam was er bijzondere aandacht voor de gevallen Volendammers tijdens de oorlog in voormalig Nederlands-Indië.

‘‘Herdenkingen liepen zonder onregelmatigheden”

Terwijl in Amsterdam tal van maatregelen werden genomen om verstoringen op de Dam te voorkomen, verliepen de herdenkingen in onze gemeente zonder onregelmatigheden.

Edam

De herdenking in Edam begon met een toespraak van wethouder Kees Schilder namens het College van Burgemeester en Wethouders. Schilder herhaalde de leus ‘dit nooit meer’.

‘‘We mogen de lessen geleerd tijdens de Oorlog niet vergeten”

De lessen die zijn geleerd tijdens de Tweede Wereldoorlog mogen niet vergeten worden nu er sprake is van sterke polarisering in het land, betoogde de wethouder. „Mijn wens is voor alle komende generaties; ‘dat nooit meer’”, sloot hij af, verwijzend naar de terreur die plaatsvond tijdens de Oorlog.

In het bijzonder benoemde men in Edam de slachtoffers uit de stad. Esther Micheels noemde geëmotioneerd de namen van het twintigtal overleden en weggevoerde Joodse Edammers, en het verdwijnen van de Joodse gemeenschap in Edam.

Volendam

In Volendam legden scholieren van basisschool De Scheepswerf na een stille tocht vanaf de Mariakerk naar het Pellersplein witte rozen bij het Mariabeeld.

Burgemeester Sievers begon haar toespraak met het benoemen van de gevallen Volendammers tijdens de Nederlandse oorlog in voormalig Nederlands-Indië. De burgemeester sprak ook over de verder toenemende polarisatie in Nederland. „We moeten begrip leren hebben voor elkaars opvattingen”, sloot ze haar speech af. „We zijn deze samenleving samen.”

‘‘De oorlogen in Gaza en Oekraïne komen op veel punten overeen met de Tweede Wereldoorlog”

Spreker Carlo Molenaar, die voorheen verbonden was aan Amnesty International, trok hedendaagse conflicten, met name die in Oekraïne en in Gaza, in vergelijking met de oorlog die in 1939 begon. „De huidige oorlogen komen op veel punten overeen met de oorlogsvoering tijdens de Tweede Wereldoorlog. Net zoals toen vallen er nu veel slachtoffers onder de burgerbevolking.”

Molenaar sloot zijn toespraak af: „We moeten blijven vieren hoe we samen in vrijheid leven.”