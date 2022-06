Don Bosco College examenfeest in stijl

Woensdagavond stond in het teken van het examenfeest van het Don Bosco College. Hoewel het feest in de Bühne de uitstraling had van een modeshow, waren de goedgeklede jongeren toch écht leerlingen van de middelbare school.

Zwarte maatpakken, galajurken, lakschoenen, gekrulde haren en alom lachende gezichten, dat was het beeld van het geweldige examenfeest. De leerlingen hebben tijd en moeite genomen om er geweldig uit te zien voor hun laatste feestje als middelbaar scholier.

Zelfs de docenten van de school waren strak in het pak of in een beeldschone jurk gestoken. In bijzijn van hun leerkrachten namen de aspiranten in stijl afscheid van hun tijd op het Don Bosco College. Foto’s zijn genomen door Klaas Hansen.