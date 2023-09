Algemeen

Geschiedenis herhaalt zich Door Volendamse vissers en duikers gevonden oorlogsvliegtuig wordt geborgen Donderdagavond was het landelijk nieuws, dat bij een bergingsoperatie van de Britse bommenwerper Lancaster ED603 stoffelijke resten uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden. Een doorbraak die lang op zich liet wachten en een verhaal dat begon bij een ontdekking van de gebroeders Schilder (Loege) van de VD64 en enkele Volendamse duikers op het IJsselmeer. Daarmee herhaalt de geschiedenis zich. Want exact twintig jaar geleden, in 2003, werd een bergingsoperatie geïnitieerd van zo’n Lancaster-bommenwerper die ook door de Volendammers gevonden was. Ook daarin zaten nog stoffelijke resten van, in dit geval, Poolse militairen. Een overlevende bracht destijds een bezoek aan de Volendamse vinders en maanden na de berging zou ook een officiële begrafenis plaatshebben, waarbij de overlevende en familieleden waren uitgenodigd. Een dergelijk eerbetoon nadert opnieuw. In 1996 had de VD64 en met hen de Volendamse duikers al een oorlogswrak ontdekt en ontrafelt dat het om de Lancaster ED603 ging. Daarin zouden nog de drie vermiste officieren kunnen zitten. Omdat bergingskosten grotendeels voor de gemeente – in dit geval Friesland – zouden zijn, kwam er geen vervolg. Vorige week werd vanuit Defensie dankzij het Nationaal Bergingsprogramma alsnog een bergingsoperatie opgestart, waarbij damwanden werden geslagen en het water eruit gepompt. Onderzoekers stuitten vervolgens op stoffelijke resten. Die zouden moeten behoren tot de vermiste officieren Arthur Smart, Raymond Moore en Charles F. Sprack, zo meldt de Volendamse duiker Nico Kwakman (Bol) op zijn site ZZ Airwar. Foto's: Nico Kwakman/ZZ Airwar |Doorsturen

